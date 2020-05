Mobiele zoeksuggesties - Development-iteratie #182

De release van iteratie #182 is zojuist afgerond. Hierin hebben we onder andere de zoekfunctie op de mobiele weergave verbeterd, Vraag & Aanbod technisch versterkt en bugs gefixt.

Zoeksuggesties op mobile

Een belangrijk onderdeel van de zoekfunctie zijn de zoeksuggesties. Deze suggesties zijn namelijk gebaseerd op jouw zoekintentie. Los van het algoritme dat de suggesties samenstelt en jouw intentie voorspelt, waren er op het gebruikersvlak wat dingen te verbeteren aan de zoekfunctie. De zoeksuggesties die wel al op de desktop werden gebruikt, zijn vanaf nu ook beschikbaar voor gebruikers die de website met een smartphone bezoeken.

Deze verbeteringen hebben we in de afgelopen tijd getest. Uit de resultaten bleek dat er minder zoekopdrachten per gebruiker moeten worden uitgevoerd en dat er meer wordt doorgeklikt vanuit de zoekresultaten.

Update Vraag & Aanbod

Na de technische vernieuwing van het formulier om advertenties te plaatsen hebben we dit nu ook gedaan voor de formulieren om te bewerken. Beide vernieuwingen waren nodig om verder te gaan met de vernieuwingen voor een foto-uploadtool en het responsive maken van dit onderdeel op de website.

Opzet JavaScript-testframework

In de afgelopen sprint hebben we ook weer vooruitgang geboekt met het vernieuwen van ons JavaScript-framework. De basisopzet met Babel is inmiddels werkend en we hebben een roadmap opgesteld om in de loop van dit jaar onze JavaScript-functionaliteit om te zetten. Daarnaast hebben we gekeken naar een testframework voor onder andere unittesting van JavaScript. De keuze is gevallen op Jest, waarvoor we in deze sprint een proof of concept hebben opgeleverd.

Bugfixes en andere verbeteringen

Bij de overgang naar https in 2016 lieten we afbeeldingen van andere domeinen via een camo-proxy lopen als ze geen https ondersteunden. Vanaf nu worden ook afbeeldingen die via https lopen, via de proxy geladen.

Er kon meer dan één YouTube-video tegelijk worden afgespeeld, nu niet meer.

De bug waardoor geen abonnement kon worden afgesloten als er geen welkomstcadeau is, is gefixt.

Onderzoek aankondigingen van features

Als je deze zin leest, weet je dat we om de twee weken verbeteringen aan de website releasen. Deze weg van communiceren gebruiken we al bijna twee decennia. De featureaankondiging verschijnt alleen op de frontpage, waardoor een groot deel van de gebruikers vaak niet weet dat er iets nieuws is of iets verbeterd is voor hun ervaring.

Momenteel kijken we naar een manier om iedereen op de hoogte te stellen van nieuwe features. Tijdens het onderzoek zijn we ook benieuwd naar jullie ervaring en mening over de aankondiging van nieuwe features, dus hebben we een kleine enquête gemaakt. Het invullen kost een paar minuutjes van jullie tijd en het helpt ons erg veel!

Naar de enquête