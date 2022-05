Continuous delivery, zoeken in dm's en een bugbash - Development-iteratie #185

Development-iteratie #185 is afgerond. In deze iteratie zijn we gestart met het toepassen van continuous delivery, hebben we het mogelijk gemaakt om te zoeken in dm's, is een lijst met bugs weggewerkt en zijn er verbeteringen achter de schermen gedaan.

Continuous delivery

In deze sprint zijn we begonnen met het testen van deployments via continuous delivery. We wachten dus niet langer op een tweewekelijkse release waarin we al het gedane werk in één keer naar productie brengen, maar releasen iets zodra het af is. Dit heeft tot gevolg dat we dingen sneller uitleveren en dat het releaseproces minder foutgevoelig wordt. We hebben gemerkt dat dit een prettige manier van deployen is en dit zal dan ook onze standaard worden.

Continuous delivery heeft geen gevolgen voor de manier waarop we bij elke release een update plaatsen in de vorm van een .plan. Voor nu houden we vast aan een tweewekelijkse .plan waarin we zoals gebruikelijk een update geven over wat er in die sprint gedaan is. We zijn wel aan het kijken of en hoe we hierin aanpassingen willen doen. Een changelog bijhouden na elke verandering die live gaat, of in de vorm van feature announcements op relevante momenten behoort tot de mogelijkheden.

Zoeken in dm's

We hebben een simpele versie gemaakt van de mogelijkheid om te zoeken in je eigen dm's. Op de overzichtspagina van je berichten kun je nu de zoekbalk bovenin gebruiken. De ingevoerde zoekwoorden worden gebruikt om direct alle dm's in de zoeksuggestiebalk te tonen.

In het berichtenoverzicht zoeken in je dm's

Bugbash en verbeteringen achter de schermen

Het begint al een traditie te worden; in de laatste sprint van elk kwartaal doen we met het hele devversteam een rondje bugs pletten en helpen we onze collega's (van HQ en de crew) met verbeteringen achter de schermen. Een greep uit de verbeteringen en gefixte bugs staat hieronder.