De Tweakers Meet-ups 2020 gaan digitaal: geef je mening!

Het is even stil geweest rond de Tweakers Meet-ups, met als logische reden dat alle fysieke evenementen zijn geschrapt in verband met de coronacrisis. Achter de schermen zijn we aan de slag gegaan om de meet-ups alsnog plaats te kunnen laten vinden, in digitale vorm. Zodat we toch samen kunnen komen en naar inspirerende sprekers kunnen luisteren. Eén groot voordeel van een digitaal evenement: de meet-ups kunnen gratis worden bijgewoond.

Nu is een digitale meet-up natuurlijk wel degelijk anders dan een fysieke meet-up. Daarom zijn we benieuwd naar jullie ideeën voor de twee Digital Meet-ups die dit jaar gepland staan.

Digital Meet-up saai?

De zoektocht naar een platform dat online samenkomsten faciliteert heeft ons gebracht bij Let's Get Digital. Dit platform biedt naast de nodige streams en een gemakkelijke check-in de mogelijkheid om met elkaar te chatten en videobellen. Niet alleen met medebezoekers, maar ook met sprekers en standhouders, dus er kunnen gewoon de nodige discussies plaatsvinden. Het leuke aan Let's Get Digital is ook dat het platform heel interactief is, zodat het bijna lijkt alsof je op een fysiek evenement aanwezig bent!

Digital Meet-up Smarthome | 30 september

Woensdagavond 30 september vindt de meet-up Smarthome plaats, zet deze datum dus alvast in je agenda. Er valt veel te experimenteren en te ontdekken binnen het Smarthome-concept, daarom hebben we gekozen voor een (digitale) markt waar je verschillende demo's en workshops kunt bijwonen. Je kunt bijvoorbeeld kraampjes bezoeken om nieuwe producten te ontdekken. Of je aanmelden voor een workshop om dieper in bepaalde software en instellingen te duiken. Het blijft niet alleen bij de markt, enkele sprekers betreden het podium om hun eigen ervaringen met smarthome te delen.

Digital Meet-up Privacy & Security | november (exacte datum n.t.b.)

Voor het derde jaar op rij stond de populaire Meet-up XL Privacy & Security weer op het programma, voor zaterdag 7 november. Ook dit keer zouden we met meer dan 500 tweakers in Hilversum verzamelen voor drie keynotepresentaties en negen verschillende breakoutsessies. Het zou opnieuw die zaterdag in het jaar worden waarop je je kunt laten onderdompelen in de wereld van Privacy & Security. Dat idee blijft ook bij de online variant overeind, met een aantal keynotepresentaties, verschillende sessies die je kunt volgen, en meer dan genoeg interactie met partners en mede-tweakers. Maar vind je het een mooie gedachte om een volledige zaterdag achter je pc een Digital Meet-up te volgen? Laat via de vragenlijst weten hoe jij hierover denkt.

Meedenken over de Meet-ups?

Om de Digital Meet-ups zo goed mogelijk op jullie wensen te laten aansluiten, willen we jullie vragen om mee te denken. Wat of wie mag er volgens jou niet ontbreken op de Meet-up Smarthome? Welke onderwerpen zie je graag terugkomen op de Meet-up Privacy & Security? We zijn ook benieuwd naar het ideale tijdstip, hoe lang een meet-up mag duren, welke dag het meest geschikt is en meer. Vul hieronder de vragenlijst in. Geen zin in de vragenlijst? Een reactie in de comments kunnen we ook waarderen.

