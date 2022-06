Wijzigingen karmasysteem - Development-iteratie #207

Development-iteratie #207 is afgerond. In deze sprint hebben we onder andere de nodige wijzigingen aangebracht aan het karmasysteem en een herberekening van de karma gepland. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Wijzigingen in het karmasysteem

Karma is onze benaming voor de punten die je kunt verdienen als je bijdragen levert op Tweakers. Met karmapunten kun je vervolgens badges veroveren, zoals de badge ‘karmakeizer’ voor de tweaker met de meeste karma, en speciale features ontsluiten in de Karmastore.

Om de zoveel tijd kijken we kritisch naar dit systeem en de manier waarop je karmapunten kunt verdienen. We vinden het belangrijk dat de verdiende hoeveelheden zoveel mogelijk in balans zijn met de inspanning en toegevoegde waarde van de verschillende soorten bijdragen. Een andere tweaker helpen met een probleem door een juist antwoord te bieden, voegt bijvoorbeeld meer waarde toe dan een vluchtig duimpje op een reactie. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen aan de berekening. Deze aanpassingen zullen impact hebben op de huidige karmaverdeling zodra we een complete herberekening uitvoeren, in het weekend van 15 en 16 mei.

Meer weten over de werking en historie van het karmasysteem? Lees dan de .plan van 25 maart. Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

Moderaties

De waardering voor moderaties op frontpagereacties is bijgesteld. Deze waardering stond niet in verhouding tot de benodigde inspanning.

Productreviews

Er werd nog karma toegekend voor een functionaliteit die al een tijdje niet meer aan de voorkant bestond: het koppelen van een specifiek platform, een besturingssysteem bijvoorbeeld, aan een review. Deze archaïsche feature kon nu eindelijk in zijn geheel uit de codebase worden gesloopt.

Profiel

Er wordt niet langer karma toegekend voor de volgende onderdelen:

Wenslijsten en inventarissen. In veel gevallen blijken deze lijsten nogal vluchtig gebruikt te worden en verlies je dus ook weer eerder verdiend karma bij het verwijderen van wens- of inventarislijsten. Dit draagt bij tot onwenselijke fluctuaties en aangezien een groot deel ook privégebruik betreft, voegt het weinig waarde toe aan Tweakers.

Aantal foto's in het fotoalbum: ook hier geldt dat een deel privégebruik betreft. Het is lastig om hier te bepalen wat precies de waarde voor het platform is. Daarnaast ligt hier feitelijk al een omgekeerde relatie: je kunt fotoalbumstorage verdienen met karma.

Entries in je Tweakers CV: dit is een tijdje geleden omgeschreven voor Tweakers Elect en is standaard niet meer zichtbaar op je profiel. Het voegt daarmee minder waarde toe aan Tweakers en is ook gevoelig voor fluctuaties.

Wel wordt een nieuwe karmabonus toegekend als je een eigen avatar invult in je profiel. Daarmee verhoog je als gebruiker de herkenbaarheid van je bijdragen.

Vraag & Aanbod

V&A-gebruik werd rijkelijk beloond met karma en was daarmee niet meer in balans met de waarderingen voor overige bijdragen. V&A-bijdragen zijn weliswaar waardevol voor Tweakers, maar dienen ook een eigen belang van gebruikers. Ook is er een groot verschil tussen incidenteel persoonlijk gebruik en commercieel gebruik. Daarom hebben we de volgende wijzigingen aangebracht:

Voor zakelijk geplaatste advertenties wordt geen karma meer toegekend.

Er wordt geen karma meer toegekend voor het aantal afbeeldingen bij een advertentie. Dit mede omdat we na het definitief verlopen of sluiten van een advertentie automatisch afbeeldingen gaan verwijderen, wat weer kan leiden tot fluctuaties binnen de herberekeningstermijn.

Het maximaal haalbare aantal karmapunten voor een advertentie is verlaagd.

In de berekening wordt op basis van het totale aantal ooit geplaatste advertenties per gebruiker een verminderingsfactor toegepast. Deze begon voorheen bij meer dan honderd advertenties, maar wordt nu al bij meer dan vijftig advertenties toegepast.

Karma dat met V&A-advertenties is verdiend, wordt niet meer meegenomen bij het toekennen van karmabadges voor onderwerpen (merken en producten).

Voortaan krijg je karma voor het melden van advertenties via het meldpunt en het geven van beoordelingen aan verkopers.

Forum

Op het forum waren ons inziens weinig aanpassingen nodig. Er ontbrak echter één functie: je kreeg nog geen karma voor het geven van een thumbs-up. Het aantal gekregen thumbs bepaalde wel de waarde van een forumpost voor de schrijver. Voortaan wordt elke thumbs-up met een klein beetje karma beloond. Hier wordt een dagelijkse limiet op toegepast om zogenaamd 'farmen' te voorkomen.

Plus