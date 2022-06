HCX Pro AI Processor: kunstmatige intelligentie stuurt nieuwe Panasonic-tv's aan

Met de introductie van Panasonics nieuwe oledtelevisies in de JZ2000-serie maakt ook de HCX Pro AI Processor zijn debuut. De kunstmatige intelligentie hiervan verzekert optimaal beeld, zonder dat entertainmentliefhebbers steeds alle instellingen van hun televisie hoeven na te lopen. Hoe werkt deze technologie en wat merken consumenten ervan als ze een tv met deze bijzondere cpu in huis halen?

Panasonic brengt de JZ2000-lijn uit in twee modellen die verschillen in schermgrootte. Het ene model heeft een scherm van 55 inch, het andere een scherm van 65 inch. Beide hebben een speciale beeldmodus waarin de kunstmatige intelligentie van de HCX Pro AI Processor wordt aangesproken. Eenmaal in deze AI-modus analyseert de cpu in realtime elk frame van het beeld om de gevonden informatie te vergelijken met meer dan een miljoen referentiekaders die in een lokale databank zijn opgenomen.

Op basis daarvan kiest de AI de beeldinstellingen die het beste passen bij het type content waarnaar wordt gekeken. Als dat bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd is, herkent de kunstmatige intelligentie in Panasonics processor deze sport en zorgt hij ervoor dat spelers door een hogere framerate nog levendiger ogen en het gras natuurgetrouwer groen kleurt.

Overigens verloopt dit proces heel geleidelijk. Kijkers hoeven dus niet bang te zijn dat ze de beeldinstellingen constant zien verspringen. Panasonic heeft de technologie dusdanig afgesteld dat de overgangsfase niet met het blote oog zichtbaar is. Bij lineaire tv-uitzendingen spreekt de HCX Pro AI Processor overigens ook de epg-data aan die afkomstig is uit de elektronische programmagids van smart-tv’s.

Door de ogen van Hollywood-experts

De AI werkt ook bij input waar epg-gegevens geen deel van uitmaken, zoals on-demand streamingdiensten. Bij films en series kiest de cpu voor een meer cinematische look die overeenkomt met hoe regisseurs en producenten het eindresultaat voor ogen hadden.

Recente Panasonic-televisies staan onder filmliefhebbers niet voor niets hoog aangeschreven. Het bedrijf werkt al jarenlang samen met toonaangevende colouristen uit Hollywood. Daarbij is sprake van een wisselwerking, want deze professionals voeren hun kleurcorrecties tijdens de postproductie uit op monitoren van Panasonic. De adviezen die ze daarbij aan het bedrijf geven, worden doorgevoerd bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De JZ2000-tv’s hebben daar dus profijt van.

De HCX Pro AI Processor bepaalt de ideale kleurwaarden, contrastinstellingen en helderheidsniveaus, op basis van kennis die met behulp van Hollywood-colouristen is vergaard. Concreet betekent het dat de processor kiest uit duizenden registerpunten binnen het rec.709-spectrum en op basis daarvan de tint, helderheid en verzadiging van individuele kleuren corrigeert. Op die manier wordt op elk moment de juiste kleurweergave gerealiseerd. Daarbij neemt Panasonic de D65-norm als uitgangspunt om ervoor te zorgen dat kleuren op ieder helderheidsniveau voldoen aan de kleurreproductie zoals hij bij de nabewerking van films en series wordt nagestreefd.

Als kijkers de regie in eigen handen willen houden, is die optie er overigens ook. Niets weerhoudt ze ervan om in een van de andere beeldmodi zelf de menu’s door te spitten. Iedere instelling die de kunstmatige intelligentie aanspreekt kan daarbij door de kijker zelf worden aangepast.

Beeld en geluid

De voordelen van kunstmatige intelligentie stoppen niet bij de beeldkwaliteit. De techniek zorgt ook voor een verbeterde audiobeleving. De kans is groot dat sportfanaten bij de eerder genoemde voetbalwedstrijd eerst naar de voorbeschouwing kijken. De cpu zorgt er in dat geval voor dat de stemmen van de presentatoren extra duidelijk naar voren komen, bijvoorbeeld door ruis te onderdrukken.

Na de aftrap vult de entertainmentkamer zich juist met ruimtelijke stadiongeluiden waarbij de nadruk meer op surroundeffect ligt. Ook hiervoor spreekt de kunstmatige intelligentie de uitgebreide database van de processor aan, om te bepalen welk geluidsbeeld het beste past bij de content die op dat moment op de televisie wordt weergegeven.

Telkens intelligenter

De HCX Pro AI Processor is niet de eerste ‘slimme’ cpu van Panasonic. In 2019 introduceerde de fabrikant al tv’s met de zogeheten HCX Pro Intelligent Processor aan boord. Wat is het verschil tussen beide? Zoals de naam doet vermoeden, kende ook die eerdere variant slimme instellingen om het aanpassen van de beeldinstellingen te automatiseren. Hiervoor werd met name gekeken naar het omgevingslicht in de ruimte.

In het geval van de HCX Pro Intelligent Processor analyseren twee sensoren de lichtinval op het scherm. De HCX Pro AI Processor gebruikt dezelfde techniek, maar vult hem aan met kunstmatige intelligentie. De nieuwe processor is daarmee een doorontwikkeling van de voorgaande processor en kan de beeldinstellingen nog nauwkeuriger optimaliseren, dankzij een combinatie van lichtsensoren en kunstmatige intelligentie. Die optimalisatie gebeurt iedere seconde opnieuw.

Gemak dient elke kijker

Bij de ontwikkeling van de HCX Pro AI Processor heeft Panasonic rekening gehouden met verschillende soorten tv-kijkers. Wie weinig verstand heeft van alle individuele instellingen op hedendaagse tv’s, zet de AI-modus aan en kan er vervolgens op vertrouwen dat de kunstmatige intelligentie altijd de beste beeldkwaliteit realiseert.

Als tweaker heb je natuurlijk bovengemiddeld veel kennis van zulke zaken, maar ook voor jou is er reden genoeg om enthousiast te worden over deze technologie. Iedereen kent immers wel de momenten dat je na een lange werkdag lekker onderuitgezakt een filmpje wil starten zonder eerst een half uur kwijt te zijn aan het instellen van alle beelddetails. De AI-processor van Panasonic neemt dit klusje uit handen, zodat je alleen nog maar achterover hoeft te leunen om van een eersterangs kijkervaring te genieten. Dat is slim bekeken, letterlijk!

