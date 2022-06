Automation platform SSC-I ‘ontdubbelt’ werk

Door workflows te standaardiseren en te automatiseren, is het Shared Service Center ICT (SSC-I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in staat verschillende producten, zoals VM’s en databaseclusters, sneller op te leveren. Processen die voorheen twee weken of zelfs langer duurden, kosten hierdoor minder dan een uur.

SSC-I is verantwoordelijk voor de ict-dienstverlening van verschillende overheidsorganisaties die vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met kantoren in verschillende steden en een hoofdkantoor in Gouda biedt het een breed palet aan diensten: van werkplekinrichting tot datacenterdiensten. Binnen deze organisatie is Team Automation een virtueel en dynamisch team. “Dat wil zeggen dat we teamoverstijgend werken”, legt Irvin Kluft, coördinator van Team Automation uit. “We hebben een kernteam van vijf mensen die werken aan het automationframework. Maar voor alles wat we vanuit verschillende disciplines automatiseren, betrekken we gespecialiseerde kennis bij het team, bijvoorbeeld Linux- of Windows-gerelateerde platformhosting als dat nodig is.”

Zaken gestructureerd aanpakken

Een van de zaken die het team heeft geautomatiseerd, is het aanmaken van nieuwe VM’s. Waar het aanmaken van een nieuwe VM vroeger veel tijd, handelingen en aandacht van verschillende afdelingen vroeg, gaat het nu een stuk sneller en eenvoudiger via een automationplatform. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen een uur een Linux-VM op te leveren voor een klant. Zo’n verbetering is het uitvloeisel van een organisatorische wijziging binnen SSC-I. “Waar we in het verleden één hoofdklant hadden, hebben we nu te maken met een multi-tenantomgeving. Dat brengt de noodzaak met zich mee om zaken gestructureerd aan te pakken. Er was bijvoorbeeld veel overlap tussen teams. Efficiënter werken en automatiseren volgens één standaard is voor ons het antwoord. Niet alleen voor VM’s, maar voor alle bouwstenen, zoals Microsoft ADForest, SQL-clusters en Citrix-farms.”

Het automationplatform is opgezet volgens een aantal kernprincipes. Een daarvan is dat het modulair is opgebouwd. “Het is eigenlijk vergelijkbaar met Lego, waarbij je met de bouwstenen verschillende producten kunt bouwen.” De bouwstenen zijn geparametriseerd, zodat ze universeel voor meerdere klanten zijn in te zetten. “Dit komt terug op verschillende niveaus, van Powershell-functies voor het Windows-platform tot de Runbooks die we samenstellen uit kleinere modules. Middels een workflow-engine worden uiteindelijk serviceflows opgebouwd, waarbij we sequentieel acties kunnen koppelen en aansturen.”

Van aanvraag tot oplevering

Irvin schetst VM-deployment vanuit het perspectief van de gebruiker: “Je logt in op de userportal en vult de benodigde gegevens in middels een formulier. Denk aan de omgeving waarvoor je iets wilt uitrollen, de sizing, back-upeisen en meer. Dit levert een parameterset op die in de flow gaat, zodat al die losse modules gevoed worden met de data om een product te kunnen uitleveren. Een eerste stap is het genereren van IP-gegevens en het claimen van een hostname die we vervolgens direct registreren in onze CMDB (Configuration Management Database). Vervolgens gaat de hypervisor, in dit geval VMware, de VM aanmaken en configureren volgens je specificaties. Als aanvrager krijg je daarna een bericht dat je VM klaarstaat.”

Zoals gezegd bestaat het automationplatform momenteel uit verschillende producten. Enkele daarvan zijn Ivanti Automation, Identity Director, Gitlab, Proget, Ansible Tower en Red Hat Satellite. Het laatstgenoemde is onder meer van nut bij het aanmaken van Linux-gebaseerde VM’s. “Ivanti schiet de gevulde JSON-parameterset via een curl naar de api van Satellite”, zegt Pascal van den Bosch, Linux-beheerder en lid van Team Automation. “Vervolgens wordt het systeem ingespoeld. Via de portal is dan al een trigger gegeven richting Ansible Tower dat de server eraan komt, waarna een Ansible-callback wordt gestart aan de hand van de gekregen parameters vanuit Satellite. Hiermee wordt onder andere de Puppet-agent gestart. Het installeren, updaten en rebooten gaat allemaal automatisch.”

Integratie van ‘oude’ componenten

Overigens is zeker niet alles ‘nieuw’. Veel componenten, zoals de IP-managementtooling, hypervisor en CMDB-tooling waren al in gebruik bij SSC-I, legt Pascal uit. “We hebben bestaande tooling niet vervangen, maar geautomatiseerd. Als Linux-team maakten we bijvoorbeeld ook al veel gebruik van Red Hat Satellite en Ansible Tower. Het kunnen aftrappen van bepaalde acties met scripts zorgt voor een betere integratie. Niet alleen voor het aanmaken van een kale VM, maar ook bij flows voor andere zaken, van SQL-databaseclusters tot DFS-shares. We hebben alles onder één knop.”

Het resultaat is een veel kortere doorlooptijd. Irvin: “Vroeger werden vijf teams aangestuurd voor het aanmaken van een VM en het proces duurde twee weken. Nu gebeurt het binnen een uur, doordat we automatiseren. Voor zaken als het uitrollen van een SQL-cluster moest je bijna een project inrichten en de doorlooptijd was niet precies in te schatten. Ook dat is nu binnen een uur klaar. Het gebeurt heel consequent volgens een standaard, zodat je exact weet wat er in je omgeving staat. Als je wilt patchen of upgraden, weet je precies wat de uitgangssituatie is. Een extra voordeel van het automationplatform is dat allerlei handmatig uitgevoerde acties achterwege blijven zodat we daar geen vertraging door oplopen.”

Systemen worden voorspelbaar

Een bijkomend voordeel is de ‘ontdubbeling’ van processen in de organisatie. “Binnen een organisatie met meerdere teams en klanten krijg je al snel eilanden. Verschillende teams werkten op verschillende manieren, maar wij wilden iedereen onder één standaard krijgen.” Dit traject kende zijn uitdagingen, maar herkenning van de voordelen heeft geleid tot goede, organisatiebrede samenwerking, stelt Irvin. “Zo hoeft men niet alles zelf uit te werken maar kan een standaard worden afgenomen, wat ertoe leidt dat veel efficiënter wordt gewerkt. Het levert ook een algeheel gevoel van controle over je omgevingen op. Het automatiseren van acties maakt het gedrag van systemen beter voorspelbaar, waardoor je direct minder tijd kwijt bent aan beheer en lifecyclemanagement.”

Een van de grote uitdagingen bij het automatiseren binnen SSC-I is het vinden van nieuwe oplossingen. Irvin: “Een voorbeeld daarvan is het inrichten van CI/CD om continu wijzigingen door te kunnen voeren op de standaardbouwstenen, zonder negatieve impact op de productie. In de script-repository op Gitlab hebben we verschillende ontwikkelstraten ingericht, elk met een mirror. Daardoor kunnen we ongestoord ontwikkelen zonder dat we elkaar in de weg zitten. We maakten nog geen gebruik van CI/CD, maar nu we modulair willen werken, is dat wel nodig.” De allerbelangrijkste uitdaging is echter adoptie. “Het oude moet groeien richting het nieuwe, maar het nieuwe moet wel worden afgestemd. Out-of-the-box-oplossingen werken nooit helemaal zoals je wilt, dus je moet creatief zijn. Het mooie is dat je daar in dit team de ruimte voor krijgt. Dat is ook logisch, want hoe je het ook wendt of keert, problemen zijn er om op te lossen.”

Ben je benieuwd geworden naar werken bij SSC-I en wil je weten of er vacatures openstaan die passen bij jouw profiel? Kijk dan hier verder: SSC-I Justitie en Veiligheid - Werken voor Nederland