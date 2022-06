Tweakers Dev Summit: twee nieuwe sprekers vanuit Gitlab en ICAI

Opnieuw kunnen we een aantal sprekers voor de Developers Summit 2021 bekendmaken. Naast onze partners TransIP, IBM, Nedap, Politie, ANWB, NS, Aegon, BKR en Bol.com, die het evenement luister bij gaan zetten met hun kennis en kunde, geven Michael Friedrich van GitLab en hoogleraar AI & IR Maarten de Rijke acte de présence. Beiden zullen een meeslepende talk op het event geven.

Het evenement waar Friedrich en De Rijke op spreken, is verdeeld over vier dagen - van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni. Zo hoeven bezoekers minder te kiezen en kunnen ze aan meer onderdelen deelnemen. Wil je deze en de andere talks niet missen? Koop dan nu je kaartje!

De Developers Summit, met als thema Make IT Real, vindt dit jaar volledig online plaats. Een voordeel daarvan is dat meer tweakers dan ooit tevoren kennis kunnen nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van front-end, back-end & AI, devops, security & privacy, en smarthome. Deze onderwerpen vormen dit jaar de tracks op het evenement. Iedere dag - 2, 3, 4 én 5 juni - staat een track centraal en op basis van de genoemde tracks hebben we verschillende bijzondere sprekers bereid gevonden een talk te geven. De eerdere aankondigingen van sprekers kun je hier en hier teruglezen. Vandaag kondigen we twee nieuwe namen aan.

Reinforcement learning

Maarten de Rijke is als spreker aangedragen door Startup Village. Startup Village is de leading hub voor tech-start-ups op het Amsterdam Science Park, waar een van de grootste concentraties aan bètawetenschappers in Europa is gevestigd, met de Universiteit van Amsterdam, het CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) en het ICAI als sturende krachten.

Maarten de Rijke is hoogleraar AI & IR aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Het ICAI is een Nederlands initiatief voor gezamenlijke talent- en technologieontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, in de academische wereld, in het bedrijfsleven en bij de overheid. De Rijke leidt een onderzoeksgroep op het gebied van intelligente informatietoegang op het snijvlak van information retrieval en machinelearning. Hij gelooft sterk in taakgedreven onderzoek, waarbij theorie, experiment en toepassing worden gemengd. Op de Dev Summit zal hij spreken over reinforcement learning.

Het wel en wee van productie-implementaties

Continue integratie en delivery/deployment helpen bij het versnellen van de ontwikkeling en review van workflows. Ontwikkelaars kunnen zich richten op code die betrouwbaar is getest in verschillende omgevingen. Op een zeker moment lopen zaken echter vast: gebroken pipelines en resource-vretende taken maken productie-implementaties onmogelijk. Hoe zijn ze vervolgens snel te repareren? In zijn talk Devs love CI/CD: Efficient DevSecOps pipelines leert Michael Friedrich hoe ‘dev’ met ‘sec’ en ‘ops’ samenwerken en neemt hij bezoekers mee in best practices over efficiëntie, iteratie en inzichten.

Friedrich is een developer-evangelist bij GitLab en richt zich op back-end dev, ops en sec. Hij houdt zich bezig met nieuwe technologieën op het gebied van monitoring/observability, CI/CD en beveiliging, en hij spreekt regelmatig op evenementen en meet-ups. Daarnaast is Friedrich gastheer van een wekelijkse technology coffee-chat genaamd '#everyonecancontribute cafe', op everyonecancontribute.com.

