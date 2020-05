Mo Haghighi van IBM: open source is voor ons tweerichtingsverkeer

Als developer op zoek naar kennis over nieuwe technologie kun je al snel v erdwalen in de talloze kennisbronnen. IBM, dat op 12 juni het Code @ Think-evenement houdt, biedt developers daarom naast toegang tot de IBM Cloud en verschillende Labs-omgevingen, ook een benadering die stoelt op code, content én community.

Developers zijn in crisistijd harder nodig dan ooit, door oplossingen te ontwikkelen die helpen enkele van de grootste uitdagingen van dit moment te overwinnen. Klimaatverandering bijvoorbeeld, maar momenteel ook covid-19. “Developers kunnen vaardigheden opbouwen om dit soort mondiale uitdagingen te overwinnen”, zegt dr. Mo Haghighi, developer ecosystems leader voor IBM. “Een van de "Binnen dit project onderzoeken wij voor de aanpak van covid-19 en klimaatverandering technologie die daarin een rol kan spelen, met ondersteuning van IBM-tooling." manieren waarop zij dit kunnen doen, is door oplossingen in de IBM Cloud te bouwen. Wij geven hen de juiste tools en diensten om ai te integreren, om gebruik te maken van technologie als 5g en quantum, en om daarmee hun projecten op een hoger plan te brengen.”

Haghighi is verantwoordelijk voor IBM's Developer-ecosysteem in Europa. Hij stuurt in een groot aantal landen teams aan van developeradvocates, communitymanagers en business-developmentmanagers. Voordat hij in 2017 bij IBM kwam, werkte hij voor Intel en was hij onderzoeker aan de Universiteit van Bristol naar (onder meer) toepassingen met wearables en iot. Een van de initiatieven waarbij hij momenteel is betrokken, is Call for Code. "Binnen dit project onderzoeken wij voor de aanpak van covid-19 en klimaatverandering technologie die daarin een rol kan spelen, met ondersteuning van IBM-tooling.”

Code @ Think - 12 juni 09:00 - 09:15: Welcome and virtual coffee

09:15 - 09:30: Adapting to the new reality | Wouter Denayer

09:30 - 10:00: 5 Hour commutes, shifting tech stacks and getting sued, my life as an IBM Developer Advocate in NYC

10:15 - 10:45: Exploring COVID data | Damiaan Zwietering

11:00 - 11:30: Call for Code. Coding an IoT Sensor with MQTT and Node-Red | Yves DeBeer

11:00 - 12:10: Hands-on workshop: Modeling COVID data | Damiaan Zwietering

11:45 - 12:15: Go Serverless with Java | Edward Ciggaar

12:30 - 13:20: Hands-on workshop: Now it's your turn to go Serverless with Java

13:30 - 14:00: Save lives with drones/IoT/Visual Recognition | Hans Boef

14:00 - 14:15: Closing Klik hier om je aan te melden!

Think Amsterdam

Het developer-ecosysteem is belangrijk voor IBM en de Benelux is daarin een van de voornaamste techhubs, vindt Haghighi. “Veel evenementen vinden in Amsterdam plaats en ook de brede adoptie van DevOps in de Benelux maken het een belangrijke regio voor de developercommunity.” Voor deze regio vindt op 12 juni het virtuele evenement Code @ Think plaats. Het doel hiervan is uiteraard kennisdeling, maar ook om developers samen te brengen om te innoveren en iets te betekenen in de covid-19-pandemie. Het programma omvat live-codingsessies met developeradvocates, masterclasses en hands-on workshops. Hier ontdek je hoe je slim en veilig oplossingen bouwt met de juiste tools en diensten als het gaat om het moderniseren van apps en het inzetten van opkomende technologie. Alle sessies zijn in het Engels.

Dit lokale evenement, dat deel uitmaakt van IBM's wereldwijde Think-evenement, zal voor de eerste keer virtueel plaatsvinden. “Het zal heel interessant zijn voor developers die een deep dive willen maken in de software waarmee zij de oplossingen van morgen bouwen. Met opensourcecomponenten die naadloos integreren met IBM-technologie.” Met verschillende portals, bijvoorbeeld voor ai, hebben developers op developer.ibm.com een goed beginpunt. Bij dergelijke technologie gaat het niet alleen om de juiste tools, maar om ook de juiste benadering, vindt Haghighi. “Wij zien datascience als de basis van ai. Vooral voor visual recognition zien we nu veel nieuwe applicaties. Developers kunnen Watson Studio gebruiken om snel oplossingen te bouwen, bijvoorbeeld voor voicerecognition, visual recognition of een dataminingmodel. In de IBM Cloud is het mogelijk om deze oplossingen snel naar productie te brengen, met continuous integration en continuous deployment (cicd).”

Interessantste technologie?

Developers bevinden zich in de voorhoede van een beweging die verschillende technologieën combineert: big data, open data, ai, blockchain en internet of things. Het IBM Cloud-platform is de ‘innovatiehub’ waar developers kunnen beschikken over de nieuwste mogelijkheden. Maar wat is eigenlijk de interessantste opkomende technologie van dit moment? “Ik zou ai kunnen zeggen, maar die technologie is er eigenlijk al heel lang. Containerisatie is nu een van de prominentste technologieën. Een mooie eigenschap van deze technologie is portabiliteit. Dit maakt het voor developers relatief eenvoudig om applicaties van het ene platform naar het andere te migreren. Iets wat in het verleden wel anders was, door bijvoorbeeld platformspecifieke afhankelijkheden.”

Kubernetes is beschikbaar in de IBM Cloud, met talrijke ingebedde functies. Een interessante toevoeging aan het containerlandschap is ook OpenShift, dat gebaseerd is op Red Hat en Kubernetes. “Deze tool helpt developers hun applicaties te containeriseren, schalen en orchestreren in een publieke of private cloud. Een van de grootste voordelen hiervan is dat het systeem heel gemakkelijk kan worden opgeschaald als dat nodig is.” Een ander voordeel is dat het de Dev en Ops van DevOps harmoniseert op één cloud-native platform. “In het verleden was er een gat tussen die twee, een disconnect. Met OpenShift werken developers en operators samen op een platform en kan code heel snel in productie worden gebracht.”

Een interessante functie van OpenShift vindt Haghighi de Code Ready Workspaces. “Je gebruikt gewoon je browser met een url en je hebt je volledige workspace tot je beschikking. Duizenden developers kunnen op deze manier samenwerken. Een ander voordeel is dat alles serverless embedded is. Dat bespaart veel kosten door applicaties in modulaire services op te bouwen.” Containerisatie is ook de basis voor een ai-applicatie, vindt de developer ecosystems leader. Wij hebben hier een handige tutorial voor. Je kunt als developer je reis hier beginnen, met Docker als vertrekpunt. Verdiep je hier verder in en je komt al snel uit bij Kubernetes. De volgende stap zou dan OpenShift zijn." In het programma van Code @ Think is een presentatie rondom het thema cloud-native opgenomen, met aansluitend een hands-on sessie om opgedane kennis direct in de praktijk te brengen.

Al 25 jaar prominent in open source

OpenShift is slechts een van de vele opensourceprojecten. IBM is al meer dan 25 jaar een prominente We dragen bij aan een open source en andersom profiteren we er ook van. speler in de opensourcegemeenschap. Meer dan drieduizend IBM’ers zijn actief binnen open source, met iedere maand zo’n vijftienduizend commits aan opensourceprojecten. Zelf leiden we 1900 opensourceprojecten die op Github te vinden zijn, en logischerwijs zijn ook de meeste tools in de IBM Cloud open source of gebaseerd op open source. Dat meer bedrijven opensourcesoftware en -principes omarmen, juicht Haghighi toe. “De adoptie van open source is goed voor het systeem en de diversiteit in de gemeenschap. Wij zien het als tweerichtingsverkeer; we dragen bij aan open source en andersom profiteren we er ook van. Dit is ook waarom we nieuwe developers binnen IBM steevast trainen met mooie voorbeelden van hoe zij kunnen bijdragen in de opensourcegemeenschap.”

De benadering van developers steunt bij IBM op drie componenten: code, content en community. Bijzonder zijn wat Haghighi betreft de guided learning-programma’s. “Op developer.ibm.com vind je duizenden codepatterns, video’s en tutorials. Dit is waar code, content en community samenkomen, met een gemeenschap die wordt ondersteund door onze developeradvocates en die hen helpt met hun cloudreis.” Dit is vooral belangrijk omdat je als developer snel de weg kwijtraakt tussen de talrijke opties en keuzes in de cloud. "Ons model is nieuw in de zin dat er vroeger natuurlijk ook wel codesamples waren, maar zonder ondersteunende instructies. Nu kun je gemakkelijk een start maken met verschillende technologieën, van Java tot blockchain en containers. Je bouwt niet alleen je eigen oplossingen vanaf het begin, maar we laten ook zien wat er nog meer te doen is in de community, bijvoorbeeld in Amsterdam. Code @ Think maakt daar ook deel van uit. Wanneer je eenmaal naar zo’n sessie gaat, bouw je al snel een netwerk van developers op waarvan je veel kunt leren.”

Meer weten over Code @ Think? Informatie over het programma en aanmelden vind je door middel van onderstaande button.