Zomerse Prijzen Parade - Dag 3 & 4

Win een Fossil FTW7008 Hybrid HR-smartwatch

Tijdens de lock-down heeft menig tweaker online informatie gezocht over nieuwe technologieën en gadgets. Wellicht wil ook jij een gaaf product vinden voor een vakantie in eigen land, of inspiratie opdoen over iets dat het thuis werken, studeren en ontspannen leuker en makkelijker maakt. Nu de zomer voor de deur staat, starten we een nieuwe actie waarmee je wellicht op je wenken wordt bediend!

Om de gevolgen van de coronacrisis iets te verzachten, hebben we een nieuwe weggeefactie opgezet: De Zomerse Prijzen Parade. Wat moet je doen om kans te maken op een mooie prijs? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je een Fossil FTW7008 Hybrid HR-smartwatch winnen, mogelijk gemaakt door Fossil.

Productomschrijving vanuit Fossil

Specs De Hybrid HR is de eerste hybride (zowel digitale als analoge) smartwatch van Fossil. Hij heeft de looks van een traditioneel horloge, met een 42mm-kast van roestvrij staal, afgedekt met sterk mineraalglas.



Deze nieuwe smartwatch-generatie beschikt over een e-ink-display achter de wijzers. Hierdoor blijf je de hele dag op de hoogte van bijvoorbeeld je aantal gelopen stappen, het weer en notificaties van al je favoriete apps. Voor dat laatste verbind je de Hybrid HR eenvoudig via bluetooth met je smartphone. De smartwatch heeft overigens ook een ingebouwde hartslagmeter, zodat je zelfs jouw hartslagmeting aan de wijzerplaat kunt toevoegen! Twee weken te gebruiken na één keer opladen

Weergave van appjes en berichten in een handomdraai

Volg bijvoorbeeld WhatsApp-, Instagram- en Facebook-notificaties op de voet

Uitgebreide inzichten met de ingebouwde stappenteller

Volledig te personaliseren knoppen en scherm

Hartslagmonitor voor extra inzicht in je (sport)prestaties

Klassiek uiterlijk, slim van binnen

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Fossil. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25 mei 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 30 mei 2020 07.55 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 1 juni 2020 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht). Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Fossil zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.