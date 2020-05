Win een Philips 55OLED854

Tijdens de lock-down heeft menig tweaker online informatie gezocht over nieuwe technologieën en gadgets. Wellicht wil ook jij een gaaf product vinden voor een vakantie in eigen land, of inspiratie opdoen over iets dat het thuis werken, studeren en ontspannen leuker en makkelijker maakt. Nu de zomer voor de deur staat, starten we een nieuwe actie waarmee je wellicht op je wenken wordt bediend!

Om de gevolgen van de coronacrisis iets te verzachten, hebben we een nieuwe weggeefactie opgezet: De Zomerse Prijzen Parade. Wat moet je doen om kans te maken op een mooie prijs? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je een Philips 55OLED854 winnen, mogelijk gemaakt door PlatteTV.

Productinformatie vanuit PlatteTV

Specs In samenwerking met Philips geeft PlatteTV een 55OLED854 cadeau. Deze 4k-uhd oled-televisie beschikt onder andere over het besturingssysteem Android TV en ondersteunt Dolby Vision en Dolby Atmos HDR10+.



Val je buiten de prijzen en wil je toch een oled-tv met Ambilight en Android TV hebben? Via de Philips actie krijg je tot €500,- cashback bij aankoop van een oled-tv. Daarnaast kun je nu ook profiteren van de Kortingsweken waarin PlatteTV korting geeft op onder andere qled-, oled- en 8k-televisies. 4k-uhd oled-televisie

3-zijdig Ambilight

P5 Pro Perfect Picture-engine

Android TV

Dolby Vision en Dolby Atmos HDR10+ ondersteund

Google Assistant geïntegreerd

Geschikt voor Alexa

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, PlatteTV. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

Zomerse Prijzen Parade - Dag 5 & 6 Poll Ja, ik wil een Philips 55OLED854 winnen!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25 mei 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 1 juni 2020 07.55 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 2 juni 2020 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht). Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en PlatteTV zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.