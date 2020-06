Zomerse Prijzen Parade - Dag 7 & 8

Win een iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Tijdens de lock-down heeft menig tweaker online informatie gezocht over nieuwe technologieën en gadgets. Wellicht wil ook jij een gaaf product vinden voor een vakantie in eigen land, of inspiratie opdoen over iets dat het thuis werken, studeren en ontspannen leuker en makkelijker maakt. Nu de zomer voor de deur staat, starten we een nieuwe actie waarmee je wellicht op je wenken wordt bediend!

Om de gevolgen van de coronacrisis iets te verzachten, hebben we een nieuwe weggeefactie opgezet: De Zomerse Prijzen Parade. Wat moet je doen om kans te maken op een mooie prijs? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je een iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle winnen, mogelijk gemaakt door iiyama.

Productomschrijving vanuit iiyama

Specs De iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle is uitgerust met FreeSync Premium-technologie, heeft een refreshrate van 144Hz en een supersnelle 1ms-reactietijd voor acties zonder ghosting of vegen in beeld. Het wqhd-scherm (3440x1440 pixels) biedt 77 procent meer schermruimte dan een standaard full-hd-scherm. Met de optie om via Black Tuner de helderheid van de donkere gebieden op het scherm aan te passen, optimaliseer je de beeldkwaliteit van de iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle. FreeSync Premium

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, iiyama. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

