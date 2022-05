Mobiele reviewformulieren en testen van bètafeatures - Development-iteratie #219

Development-iteratie #219 is afgerond. In deze sprint hebben we het product- en shopreviewformulier mobielvriendelijk gemaakt, is het mogelijk om je aan te melden voor toekomstige of individuele bètatests en hebben we wat bugs geplet. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Shop- en productreview schrijven op mobiel

De shopreview- en productreviewpagina's zijn twee van de weinige pagina's op Tweakers die nog niet responsive waren. In een tijd waarin een groot deel van de bezoekers de website gebruikt op mobiele apparaten, is het belangrijk dat elke pagina goed zicht- en bedienbaar is. Met deze sprint hebben de developers ervoor gezorgd dat de formulieren ook goed bruikbaar zijn op apparaten met kleine schermen.

Testen van bètafeatures

Bij de ontwikkeling van nieuwe features in het verleden deden we zelf een oproep om mee te helpen bij het testen ervan. Hierop reageerde helaas slechts een beperkt aantal gebruikers, terwijl bij dit soort tests juist zoveel mogelijk deelnemers gewenst zijn.

Vanaf deze iteratie is het mogelijk om je aan te melden voor het testen van bètafeatures. In je profielinstellingen kun je aangeven of je automatisch wilt deelnemen als er bètafeatures beschikbaar komen. Ook kun je per beschikbare feature aangeven of je deze uit of aan wilt zetten. Helaas zijn er momenteel geen features om te testen, maar zodra die beschikbaar komen, zullen we jullie hierover informeren.

Aanmelden voor toekomstige tests

Bugfixes en andere verbeteringen