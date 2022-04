Huawei MateView: draadloze 4k+ Ultra HD-monitor met 3:2-beeldverhouding

Huawei legt zich de laatste jaren niet alleen op smartphones, maar ook op andere producten toe. Enerzijds noodgedwongen, anderzijds omdat de elektronicagigant een compleet ecosysteem aan eigen technologieproducten voor ogen heeft. Met Huaweis eerste monitorlijn, onder de naam Huawei MateView, introduceert het Chinese bedrijf het MateView- en MateView GT-scherm. Het eerstgenoemde scherm valt op door zijn unieke vormgeving en technische innovaties.

Eerst de basics: de Huawei MateView is een 28,2 inch groot 4k+ Ultra HD-ips-scherm. De monitor ondersteunt 98% van het DCI-P3-kleurengamma en 100% van het sRGB-kleurengamma. Het beschikt over een VESA DisplayHDR 400-certificaat.

Met deze monitor richt het merk zich duidelijk op de zakelijke markt van creatieve gebruikers en kantoormedewerkers die voor een uniek, groot scherm gaan. Mensen die wat ontspanning zoeken, kunnen op de MateView eventueel een niet al te veeleisende game spelen, maar FreeSync en een lage responstijd zijn nadrukkelijk niet aanwezig. Gamers kunnen daarom beter uitwijken naar het MateView GT-model, Huaweis monitor die specifiek op die tak van sport is gericht.

Unieke, strakke vormgeving

De monitormarkt is behoorlijk competitief. Voor een eerste proeve van bekwaamheid dien je als nieuwkomer dus met iets nieuws te komen. Dat wil Huawei op meerdere vlakken doen. In de eerste plaats is er het design. Vriend en vijand zullen het erover eens zijn: de strakke vormgeving zorgt voor een luxe uitstraling, mede dankzij het gebruik van een aluminium-legering. Het is echter met name het formaat waarmee de monitor letterlijk afwijkt van de rest; het scherm heeft een 3:2-beeldverhouding. Deze afwijkende beeldverhouding is vooral ontwikkeld voor grafische ontwerpers en kantoorgebruik waarbij 3:2 veelal als gebruiksvriendelijker wordt ervaren. Daarnaast is de MateView zo ontworpen dat hij in principe met alle randapparatuur kan werken. Beschik je al over een Huawei MateBook-laptop, dan vormt die een mooie match, aangezien deze laptops allemaal een 3:2-beeldscherm hebben. De monitor kent vierkante in plaats van horizontale afmetingen en met die grotere beeldverhouding komt een ongebruikelijke 4k+ native resolutie van 3840x2560 pixels. Dat levert een totaal van 9,8 miljoen pixels op, waarmee het scherm beelden met meer dan 1 miljard kleuren kan tonen, een flinke extra ten opzichte van wat mogelijk is met de 8,3 miljoen pixels bij gewone 4k-schermen.

Neem daarbij de dunne schermranden en de 94% screen-to-body-ratio met een magnetisch achterpaneel en het is duidelijk dat de MateView voor een minimalistische maar moderne look gaat. Deze aanpak vertaalt zich ook in de bediening van de monitor. De Huawei MateView introduceert een verborgen Smart Bar met een handige touch-interface onderaan het scherm, volledig uit het zicht. Hiermee kunnen gebruikers verschillende display-instellingen aanpassen.

Zo kun je snel naar links en rechts vegen over de balk om het luidsprekervolume aan te passen, terwijl je door met twee vingers te vegen door de verschillende ingangen van de monitor gaat. Een enkele tik opent het instellingenmenu waar je vervolgens doorheen kunt vegen. Met enkele tikken bevestig je en met een dubbele tik keer je terug. Voor mensen die zo min mogelijk knoppen op hun apparaten willen, is dit een uitkomst.

In de in hoogte verstelbare standaard van de MateView zijn twee naar voren gerichte luidsprekers ingebouwd, samen met twee microfoons met ruisonderdrukking-algoritmen die geluid oppikken tot op vier meter.

Aansluitingen: met draad én draadloos

Qua aansluitingen zijn er genoeg mogelijkheden. Zo heeft Huawei de MateView volgestopt met alle standaardpoorten. Computers kunnen worden aangesloten via HMDI, Mini DisplayPort of USB-C. Deze aansluitmogelijkheden zijn te vinden aan de achterkant, met uitzondering van de USB-C-connectiviteit. De USB-C-poort aan de achterzijde wordt uitsluitend gebruikt voor voeding, terwijl de USB-C-poort aan de zijkant bedoeld is voor het aanleveren van beeld.

Er bevinden zich ook nog twee USB-A-poorten aan de zijkant van de monitor, samen met een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Naast beeldschermconnectiviteit levert de USB-C-poort tot 65W stroom aan aangesloten apparaten en kunnen bestanden tussen de USB-poorten worden overgedragen. De Huawei MateView kan dus ook een smartphone of laptop snel opladen terwijl het beeldscherm in gebruik is.

Innovatief is de mogelijkheid om je smartphone, tablet of laptop draadloos te verbinden met de monitor en de content van je hardware als het ware naar het beeldscherm te casten. Voor Huawei-smartphones is er daarbij met de OneHop-functie een extra optie. De eigenaar ervan hoeft alleen maar de wifiverbinding, bluetooth en NFC-scanner aan te zetten en het symbool op de voet van de Huawei MateView even aan te tikken. Helaas werkt deze functie vooralsnog niet bij andere Android-smartphones.

Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om draadloos Huaweis EMUI Desktop Mode te starten. Deze draadloze projectie wordt ondersteund door Windows-pc's en -laptops, en door een selectie van nieuwere Huawei-smartphones. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat EMUI niet de volledige resolutie van het scherm ondersteunt. De monitor wordt bij het gebruik van de draadloze weergavefunctie voor pc begrensd op 3240x2160 pixels. De MateView ondersteunt ook DLNA-casting voor het afspelen van content.

Eerste goede stap

De Huawei MateView beschikt over de Low Blue Light- en Flicker Free-certificeringen van TÜV Rheinland. Daarbij benadrukt het bedrijf zijn inzet om schadelijke lichtemissies effectief te filteren en mogelijke vermoeidheid van de ogen als gevolg van schermflikkeringen te verminderen. Het past in de aanpak van Huaweis eerste schreden op de monitormarkt. De Huawei MateView lijkt dan ook een goed ontworpen monitor, zowel in esthetisch opzicht als met het oog op de lay-out van de uiteenlopende functies.