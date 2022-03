In augustus bracht Huawei zijn MateView, een van de eerste beeldschermen van het Chinese bedrijf, op de Nederlandse markt. Nu kennen we Huawei niet direct van monitoren, maar vooral van tablets en smartphones. Die laatste categorie heeft de laatste tijd nogal een deuk opgelopen en waarom dat relevant is, gaan we later bekijken.

Het grootste onderscheidende aspect van de MateView is niet alleen zijn strakke, in aluminium gegoten design, maar ook de beeldverhouding. De MateView beschikt namelijk over een 3:2-beeldscherm dat in staat is 4k-beeld weer te geven, zij het op een beetje standaard 60Hz. Heel kort door de bocht betekent dat een prima beeldscherm voor productiviteit, maar voor entertainment en vooral naar films of series kijken moet je liefhebber van zwarte balken zijn.

Het design is Apple-esque, wat we een beetje gewend zijn van sommige, vooral Chinese merken. Daar is uiteraard niets mis mee, want de MateView zal op weinig bureaus een doorn in het oog zijn: integendeel. Voor dat design moet je wel redelijk diep in de buidel tasten. De 28"-MateView met zijn 60Hz, '4k'-ips-paneel kost namelijk een kleine zevenhonderd euro. Voor dat geld kun je een aanzienlijk groter scherm met meer gebruikelijke beeldverhouding kopen en omgekeerd kost een 27"-4k-scherm in de regel minder. We kijken of het scherm zijn meerprijs waard is.