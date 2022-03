Huawei-monitor met 3:2-verhouding komt in augustus uit voor 699 euro

Huawei brengt zijn MateView-monitor van 28,2" met een 3:2-verhouding en resolutie van 3840x2560 pixels in augustus uit in Nederland. Het scherm krijgt een adviesprijs van 699 euro. Ook de Huawei MateView GT-monitor voor gamers komt naar Nederland.

Huawei bracht de 28,2"-monitor met 3:2-verhouding vorige maand uit in China. Het bedrijf maakt op een eigen evenement nu bekend dat het scherm in augustus in Nederland verschijnt. Ook de MateView GT, die tegelijkertijd werd aangekondigd, komt in augustus naar Nederland. Dat 21:9-scherm krijgt een adviesprijs van 549 euro.

Huawei MateView

Het Huawei MateView-scherm heeft een ips-paneel en een maximale helderheid van 500cd/m². De contrastverhouding is volgens de specificaties 1200:1 en de refreshrate bedraagt 60Hz. Het scherm heeft een 3:2-verhouding met een resolutie van 3840x2560 pixels en is voorzien van een paneel dat de volledige sRGB-kleurruimte kan weergeven en 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte.

Ook kan het MateView-scherm de desktopmodus van compatibele Huawei-smartphones weergeven. Als gebruikers hun telefoon op de voet van het scherm leggen, wordt dat ingeschakeld via een draadloze verbinding. Het scherm heeft twee USB-C-aansluitingen, twee USB-A-poorten, HDMI en Mini DisplayPort.

Huawei MateView GT

Samen met de 3:2-monitor brengt Huawei de MateView GT uit. Dat is een 21:9-monitor gericht op gamers, met een soundbar ingebouwd in de voet. Dit scherm is voorzien van een gebogen VA-paneel met een kromming van 1500R, een resolutie van 3440x1440 pixels en een refreshrate van 165Hz. Het scherm heeft een contrastratio van 4000:1 en een helderheid van 350cd/m².