Hello Games brengt update uit met DLSS-ondersteuning voor No Man's Sky

Hello Games heeft woensdag een update uitgebracht voor No Man's Sky, waarin onder andere de eerder aangekondigde DLSS-ondersteuning is toegevoegd voor pc's met een Nvidia RTX-gpu. De update heet No Man's Sky: Prisms en is uitgebracht voor alle platformen.

Eerder deze maand maakte Nvidia al bekend dat No Man's Sky DLSS-ondersteuning ging krijgen. Pc's met een RTX-gpu kunnen DLSS na de Prisms-update inschakelen. Met de rendertechniek kunnen framerates flink worden verhoogd. DLSS kan ook worden gebruikt in de VR-modus van de game.

Naast DLSS-ondersteuning krijgt No Man's Sky met deze update ook SSR; oftewel Screen Space Reflection, op pc, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Xbox One X. Ook heeft de ontwikkelaar de lichteffecten van koplampen en andere lichtbronnen verbeterd. Verder zijn de weereffecten verder uitgewerkt.

Hello Games heeft niet alleen gekeken naar de grafische effecten, maar heeft ook een aantal gameplay-elementen toegevoegd. Spelers kunnen nu op sommige fauna die ze onderweg tegenkomen rondvliegen op planeten. Ook heeft de ontwikkelaar meer harige fauna toegevoegd. Dat moet zorgen voor meer diversiteit in het leven op de planeten.

De Prisms-update is beschikbaar voor alle platformen waar No Man's Sky voor is uitgebracht. Een volledig overzicht van de update staat op de website van Hello Games.