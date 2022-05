Ready at Dawn stelt Oculus VR-game Lone Echo II uit tot later dit jaar

Lone Echo II verschijnt niet meer op 24 augustus, maakte ontwikkelaar Ready at Dawn vrijdag bekend. De VR-game voor Oculus is uitgesteld naar later dit jaar, maar een precieze releasedatum kon de ontwikkelaar nog niet melden.

In een blogpost schrijft de ontwikkelaar dat het een moeilijke beslissing was, maar dat het Lone Echo II moeten uitstellen naar 'later dit jaar'. Het team achter de game heeft de afgelopen tijd de nodige obstakels ondervonden, 'zoals veel gamestudio's de afgelopen jaren', is in de blogpost te lezen. Daarmee verwijst de ontwikkelaar naar het feit dat veel games zijn uitgesteld door de coronapandemie. Ook in de gamesector moest er op veel plekken opeens vanuit huis worden gewerkt, wat de nodige uitdagingen met zich meebracht.

Oculus maakte vorige maand nog bekend dat de game 24 augustus zou verschijnen op het Oculus-platform. Nu blijkt dus dat deze deadline niet haalbaar is en dat spelers nog even moeten wachten op het vervolg van Lone Echo.

Het eerste deel kwam in 2017 uit voor Oculus. In de game onderzoek je een mijnbouwinstallatie in de ringen van Saturnus. Lone Echo II is een direct vervolg op de eerste game en volgt opnieuw de personages Jack en Olivia.