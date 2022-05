Tencent werkt aan Age of Empires-game voor smartphones

Tencent-dochterbedrijf TiMi Studios werkt aan een nieuwe Age of Empires-game voor smartphones. Een Chinese trailer voor een Age of Empires Return to Empire is online verschenen. De game is vooralsnog niet aangekondigd voor Europa.

De Chinese trailer voor de game werd gedeeld door Twitteraar Daniel Ahmad. Hij deelt vaker dit soort trailers die nog niet hier circuleren omdat de game alleen is aangekondigd voor bijvoorbeeld China. TiMi Studios kondigde in mei al een samenwerking aan met Xbox Game Studios.

Age of Empires Return to Empire verschijnt voorlopig alleen in China. De game combineert Oosterse en Westerse rijken, maar houdt de bekende rts-gameplay die we kennen van de serie. Een gameplaydemo verschijnt op 14 augustus voor de Chinese markt.

De studio zit achter meer free-to-play-games, zoals Call of Duty Mobile, PUBG Mobile en Arena of Valor. Met de games worden miljarden verdiend. TiMi Studios was naar verluidt goed voor een omzet van ruim 10 miljard dollar in 2020.

Recent nog bracht TiMi Studios een nieuwe free-to-play MOBA op de markt: Pokémon Unite. Hoewel free-to-play-games de Pokémon-franchise niet vreemd zijn sinds Pokémon GO, kreeg de game bij release veel kritiek. Pokémon Unite zou teveel pay-to-win zijn.

Age of Empires Return to Empire is niet de eerste mobile titel in de Age of Empires-franchise. Die eer gaat naar een Java-game uit 2005. De game was een uitgeklede versie van Age of Empires II.