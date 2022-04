'Call of Duty: Mobile-ontwikkelaar behaalde in 2020 omzet van 10 miljard dollar'

Tencent-dochterbedrijf TiMi Studios had in 2020 een omzet van tien miljard dollar, zeggen twee anonieme bronnen tegen Reuters. De ontwikkelaar maakt vooral smartphone- en Switch-games, zoals Honor of Kings, Arena of Valor en Call of Duty: Mobile.

De tien miljard dollar omzet maakt TiMi Studios de grootste gameontwikkelaar wereldwijd, schrijft Reuters. Tencent geeft geen cijfers voor aparte gamestudio's, maar zei in 2020 wel een totale online-gamingomzet te hebben van 29,79 miljard dollar. TiMi Studios is volgens de twee bronnen goed voor veertig procent van Tencents online-gamingomzet.

Naast TiMi Studios heeft Tencent meer gamingstudios, zoals Lightspeed & Quantum. Deze studio is verantwoordelijk voor PUBG Mobile en leverde 29 procent van Tencents gamingomzet op. Tencent wil verder groeien met de studio's, voornamelijk buiten China. Uiteindelijk moet de helft van Tencents gamingomzet van buiten China komen. In het laatste kwartaal van 2019 was dit nog 23 procent.

Om verder te kunnen groeien, bouwt Tencent ontwikkelstudio's buiten China. Het bedrijf bouwt nu twee studio's in Los Angeles, allebei voor TiMi en Lightspeed & Quantum. TiMi wil daarnaast een grote AAA-game bouwen voor pc's, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en de Nintendo Switch, die is geïnspireerd door de virtuele gemeenschap van Ready Player One.