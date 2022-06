Tencent kondigt gamesuitgeverij aan met vestigingen in Amsterdam en Singapore

Tencent Games heeft een nieuwe uitgeverij aangekondigd, Level Infinite. Deze uitgeverij is gevestigd in Amsterdam en in Singapore en gaat zich focussen op het ondersteunen van verschillende studio's van 'hoogwaardige games'.

In eerste instantie gaat Level Infinite zich bezig houden met Synced: Off-Planet voor pc en de mobiele game Don't Starve: Newhome. Daarnaast wordt Level Infinite aangehaakt bij de publicatie van Warhammer: Vermintide 2, Warhammer 40,000: Darktide, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, GTFO en Metal: Hellsinger.

Level Infinite gaat de studio's van die games technologisch ondersteunen en helpen bij de productie. Daarnaast helpt het studio's met het opzetten van 'games as a service', of GaaS en levert het marktinzichten en analyses. Ook moet Level Infinite de studio's gaan helpen bij het integreren van eSports-elementen in verschillende games en de internationale releases van de games.

De uitgeverij is gevestigd in Amsterdam en in Singapore en heeft werknemers over de hele wereld. Naast de genoemde titels gaat de uitgeverij Lightspeed, Quantum Studios, TiMi Studio Group en verschillende andere third-party ontwikkelaars ondersteunen bij de ontwikkeling van nog niet genoemde games.