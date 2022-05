Chinese gigant Tencent neemt Brits gamebedrijf Sumo over voor 1,1 miljard euro

De Chinese techgigant Tencent neemt de Britse Sumo Group over voor 919 miljoen pond, omgerekend zo'n 1,1 miljard euro. De 14 studio's van Sumo werkten mee aan tal van grote games, waaronder die in de Forza Horizon-serie, Hitman en LittleBigPlanet.

Tencent en Sumo Group hebben een overeenstemming bereikt over de overname, schrijft Reuters. Het Chinese Tencent had al een aandeel van 8,75 procent in het Britse bedrijf en wil dat nu in zijn geheel overnemen. Sumo Group is eigenaar van Sumo Digital en alle bijbehorende studio's. Het Britse gamebedrijf heeft in totaal 14 studio's en meer dan 1200 werknemers in dienst volgens Reuters.

De studio's van Sumo werken vaak samen met andere ontwikkelaars aan games. Zo heeft het bedrijf bijgedragen aan de Forza Horizon-games, Forza Motorsport 7, Crackdown 3 en Hitman 2. Verder is Sumo Digital bekend van LittleBigPlanet 3 en Sackboy: A Big Adventure. Deze games zijn in samenwerking met Sony gemaakt, exclusief voor PlayStation-consoles. Wat de gevolgen zijn van de overname, is nog niet bekend.

Sumo Digital werd in 2003 opgericht door vier voormalige werknemers van Infogrames. Het Chinese Tencent Holdings is een van 's werelds grootste techbedrijven en bijvoorbeeld eigenaar van sociale netwerken, zoekmachines en chatapps voor de Aziatische markt. Het is wat omzet betreft het grootste gamebedrijf ter wereld. Die verdiensten komen voornamelijk uit free-to-playgames. In de afgelopen jaren heeft Tencent tal van studio's en gamebedrijven gekocht, of daar een aandeel in genomen.

Tencent is eigenaar van Riot Games, bekend van League of Legends. Ook TiMi Studios is van Tencent. Dat is de studio achter de smartphonegames Call of Duty: Mobile, Honor of Kings en Arena of Valor, waaraan miljarden verdiend worden. Ook heeft Tencent 40 procent van Epic Games in handen. De totale omzet van Tencent was vorig jaar omgerekend zo'n 62 miljard euro. Daarvan was 20 miljard euro afkomstig uit games.