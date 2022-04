Apple blokkeert Chinese trackingtechniek CAID van Tencent en TikTok

Apple heeft volgens de Financial Times updates van apps in de App Store geblokkeerd wegens de ondersteuning van CAID, een Chinees alternatief voor IDFA. De apps wilden CAID gebruiken om iPhone-gebruikers te tracken, terwijl dat in iOS alleen nog na opt-in mag.

Na de blokkades van de updates is de ondersteuning voor CAID afgenomen, meldt de Financial Times. De situatie is precair voor Apple, omdat het initiatief ervoor mede vanuit de Chinese overheid kwam. Twee organisaties van de Chinese regering werkten onder meer met Tencent en TikTok-eigenaar ByteDance aan de techniek om gebruikers te kunnen blijven tracken.

Apple heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan de weigering, terwijl de betrokken appmakers ook niet aan de bel hebben getrokken. Eerder claimde de CAA, een adverteerdersorganisatie in China en een van de initiatiefnemers van CAID, dat de techniek zou mogen onder de nieuwe regels van Apple. De iPhone-fabrikant bleek het daar niet mee eens te zijn.

Het verbod op updates van apps die CAID hadden ingebouwd, lijkt tot nu toe geen gevolgen te hebben gehad voor Apple. De bedoeling was om een soortgelijke techniek in Android in te bouwen, om vervolgens die data te kunnen combineren. Dat plan lijkt nu van tafel.