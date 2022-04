Tencent wil 's nachts via gezichtsherkenning nagaan of gamers minderjarig zijn

Tencent zal voortaan gezichtsherkenningsoftware gebruiken om minderjarige Chinese gamers op te sporen die tussen tien uur 's avonds en acht uur 's morgens online spelletjes spelen op accounts van meerderjarigen. Dat schrijft het bedrijf in een blogpost.

"Bij accounts die ‘s nachts langer dan een bepaalde periode actief zijn en geregistreerd staan op de naam van een volwassene, wordt een gezichtsscan uitgevoerd", schrijft het Chinese bedrijf op haar blogpagina. "Iedereen die een gezichtsscan weigert of waarbij een dergelijke scan mislukt, zal gecategoriseerd worden als minderjarige, opgeslagen worden in ons anti-verslavingssysteem en offline worden gezet tot er een nieuwe scan wordt gevraagd."

Met deze technologie, die de naam Midnight Patrol meekreeg en sinds 2018 wordt uitgeprobeerd, wil Tencent naar eigen zeggen nagaan of de personen die ‘s nachts gamen met een volwassenenaccount effectief meerderjarig zijn. De functie wordt volgens Tencent geïntroduceerd in meer dan 60 games waaronder ‘Glory of The King’ en ‘Peace Elite’.