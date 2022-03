Tencent neemt moederbedrijf Back 4 Blood-ontwikkelaar Turtle Rock Studios over

Het Chinese techconglomeraat Tencent neemt Slamfire over, het moederbedrijf van Back 4 Blood-ontwikkelaar Turtle Rock Studios. De gamestudio blijft wel 'onafhankelijk opereren'. Het is niet bekend welk bedrag Tencent Holdings heeft moeten betalen voor de bedrijven.

Ondanks de overname moet de Back 4 Blood-franchise blijven bestaan, zo verzekert Turtle Rock Studios in een blogpost. Medeoprichters Phil Robb en Chris Ashton blijven daarnaast de baas over de studio. Onder Tencent wil het Amerikaanse bedrijf het Back 4 Blood-universum verwerken in een 'AAA-franchise die nog lang meegaat'.

Turtle Rock Studios was tot de overname door Tencent een onafhankelijke gamestudio. In oktober bracht het bedrijf Back 4 Blood uit als spirituele opvolger van de Left 4 Dead-franchise, waar Turtle Rock onder toenmalig moederbedrijf Valve voor verantwoordelijk was. In diezelfde periode werkte de studio onder meer aan Counter-Strike: Source, Half-Life 2: Deathmatch en Counter-Strike: Condition Zero.

Tencent is een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld en heeft een meerderheidsbelang in verschillende grote spelers in de game-industrie. Het conglomeraat is onder meer de volledige eigenaar van League of Legends-maker Riot Games, Call of Duty: Mobile-ontwikkelaar TiMi Studio Group en het moederbedrijf van Splash Damage, de maker van Return to Castle Wolfenstein, Gear 5 en Halo: The Master Chief Collection. Ook Epic Games, Bluehole Studio, Bohemia Interactive en Klein Entertainment zijn deels of zelfs grotendeels van Tencent. Het bedrijf is naast de aanzienlijke invloed binnen de game-industrie ook omstreden vanwege vermeende samenzweringen met de Chinese overheid.