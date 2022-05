Tencent koopt meerderheidsbelang van gamemaker Klei Entertainment

Het Chinese Tencent heeft een meerderheidsbelang gekocht in Canadese gamemaker Klei Entertainment. Die studio is bekend van Don't Starve, Mark of the Ninja, Shank, N+ en meer. De studio houdt volgens de oprichter nog wel veel onafhankelijkheid.

"Er zijn enkele saaie boekhoudkundige wijzigingen waaraan we ons moeten aanpassen. Maar verder zal ik de studio blijven runnen zoals voorheen, zonder veranderingen in personeel, projecten of andere activiteiten", stelt oprichter Jamie Cheng op het Klei-forum. In China kunnen Klei-games rekenen op betere ondersteuning.

Cheng motiveert de beslissing door te stellen dat de studio op deze manier zich zo goed mogelijk staande kan houden in een veranderlijke industrie en dat ze hierbij zo veel mogelijk kunnen concentreren op games maken. De keus viel op Tencent omdat van alle potentiële moederbedrijven deze de studio het meeste vrijheid geeft. De twee werken al samen sinds de release van Don't Starve Together in China, in 2016.

Het Chinese Tencent heeft aandelen in veel grote bedrijven buiten Chinese landsgrenzen. Het bedrijf bezit aandelen van Epic Games, Riot Games, BlueHole, Activision Blizzard, Ubisoft, Grinding Gear Games, Paradox Interactive en meer. De prominentste gamebedrijven waarvan het een meerderheid of alles bezit, zijn Riot Games en Grinding Gear Games.