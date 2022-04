Google verwijdert negen apps uit Play Store die inloggegevens Facebook stalen

Google heeft negen Android-apps uit zijn Play Store verwijderd nadat onderzoekers constateerden dat de apps logingegevens voor Facebook buitmaakten. Het gaat onder andere om de app PIP Photo, die 5,8 miljoen keer gedownload is.

Beveiligingsbedrijf Dr Web trof tien malafide apps aan die Facebook-logins vergaarden. Negen daarvan stonden in de Play Store. Het gaat om apps met verschillende functionaliteit, zoals apps voor fotobewerking, het opschonen van Android en voor horoscopen.

Alle apps boden een optie aan de advertenties uit te schakelen door in te loggen bij Facebook. Die optie toonde inderdaad een inlogscherm voor Facebook via WebView. Via een command & control-server werd tegelijk een script ingeladen om ingevoerde credentials te kapen en door te sluizen naar de server. Na het inloggen bij het sociale netwerk, stal de malware ook de cookie voor authenticatie.

Dr Web spreekt van een trojan in de software en noemt deze Android.PWS.Facebook.15. Er zijn verschillende varianten van deze malware in omloop. De verwijderde apps zijn PIP Photo, Processing Photo, Rubbish Cleaner, Inwell Fitness, Horoscope Daily, App Lock Keep, Lockit Master, Horoscope Pi en App Lock Manager. PIP Photo was de populairste app, met 5,8 miljoen downloads, en ook Processing Photo was met een half miljoen downloads populair, maar App Lock Manager had volgens de Play Store bijvoorbeeld slechts tien downloads.