Release co-opgame Warhammer 40,000: Darktide is uitgesteld tot 13 september

Warhammer 40,000: Darktide komt op 13 september van dit jaar op de markt. De game is daarmee tot nu toe tweemaal uitgesteld. De coronapandemie lag ten gronde aan het eerste uitstel, zo meldde ontwikkelaar Fatshark, maar een reden voor dit uitstel wordt niet gegeven.

Wel is 13 september een concretere releasedatum dan wat voorheen werd voorgehouden: eerst 2021 en daarna de lente van 2022. De bekendmaking van de datum gaat gepaard met een nieuwe, korte trailer. Daarin zitten de vier spelerspersonages in een kroeg te ontspannen. Een ander lid van het keizerlijke leger vraagt of de vier 'niet ergens anders zouden moeten zijn', waarop hij vrijwel geen reactie krijgt.

Gameplay bevat de nieuwe trailer niet. Eind 2020 werden echter wel wat beelden van het spel in actie getoond. Daarin is te zien dat het spel veel lijkt op zijn fantasy-tegenhanger Warhammer: Vermintide 2. Spelers moeten zich in groepsverband door levels heen banen die wemelen van de vijanden. Velen daarvan zijn zwak, maar anderen kunnen veel meer schade aanrichten of hebben speciale krachten. Soortgelijke games zijn Left 4 Dead 2, Payday 2, Back 4 Blood en GTFO.

De game speelt zich af in het sciencefiction-universum van Warhammer 40,000. Dat is een verre toekomst waarin de mensheid geleid wordt door een ondode, 48.000 jaar oude God-keizer die zijn gigantische rijk alleen maar inzet voor oorlogen. En die oorlogen zijn er genoeg: de keizerlijke legers vechten constant tegen aliens, ketters en mutanten door het hele universum. De bekende 40K-boekenauteur Dan Abnett is ook als schrijver verbonden aan de game. De game is aangekondigd voor de Xbox Series X en S en Windows.