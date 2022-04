Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar SeMi Technologies zoal tegenaan liep bij het ontwikkelen van zijn databasezoekmachine Weaviate.

Databases bevatten soms miljarden datapunten. Daar doorheen spitten is een hels karwei. Uiteraard is er een zoekfunctie, maar die vereist wel dat je een trefwoord intoetst dat vervolgens in de data terugkomt. Maar wat nou als je antwoord op een vraag wil? Dan heb je niks aan een trefwoord. Met hele vragen weet die zoekfunctie geen raad.