Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar start-up Teroco zoal tegenaan liep bij het ontwikkelen van zijn rpa-databots.

Steeds meer eentonige, herhaalde bedrijfsprocessen kunnen tegenwoordig geautomatiseerd worden en steeds meer bedrijven spelen daarop in. Dergelijke automatiseringstechnologie is dan wel verre van nieuw, de ontwikkeling ervan staat niet stil. Er kan dus steeds meer geautomatiseerd worden en de technologie kan tegenwoordig ook gecombineerd worden met AI. Een bedrijf dat zich specialiseert in de ins en outs van deze technologie, is het Belgische Teroco. Voordat de oprichters zich expert konden noemen op het gebied van digitale automatisering, moesten ze er echter zelf nog een boel over leren.