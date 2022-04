Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar start-up Hable zoal tegenaan liep bij het ontwikkelen van een braillecontroller voor smartphones.

Blinden worden bij veel dagelijkse bezigheden gehinderd en hebben soms hulp van buitenaf nodig. Dat beseft de Indiase Ayushman Talwar zich maar al te goed. Hij moest zijn blinde opa jarenlang bijna elke dag met van alles en nog wat helpen. Dat was totdat de iPhone in Bangalore arriveerde. Het leek ideaal: gebruikers konden met enkel hun stem zelfstandig meer bereiken. Maar die stembesturing bleek toch niet de oplossing voor alle problemen; het werkt langzaam en vooral in het openbaar is het niet altijd wenselijk om in je telefoon te praten, ontdekte Talwar.