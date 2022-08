Ieder jaar beginnen er in de lage landen tientallen techstart-ups, die grootse dromen hebben, maar technische hobbels moeten overwinnen om die waar te maken. In dit artikel bespreken we waar start-up Tapp.online zoal tegenaan loopt bij het ontwikkelen van zijn 'slimme papier'.

Het aantal iot-apparaten groeit als kool. Steeds meer producten die voorheen offline waren hebben chips en sensoren gekregen, waardoor ze verbinding kunnen maken met het internet of things. Papier bleef daar tot nu toe buiten. Toen Niels Postma in een drukkerij werkte en de hele dag met papier bezig was, vroeg hij zich af waarom er nog geen slim papier bestond. Het leek simpel: je stopt wat technologie in papier en kan het zo gebruiken voor een hoop iot-toepassingen. Bijvoorbeeld door papier in te zetten als datalogger of met een nfc-chip te laten verbinden met telefoons. Bovendien is papier volledig recyclebaar en dus milieubewuster dan plastic en metalen iot-producten. Toch bleek het nog een fikse uitdaging om papier voor dit doel geschikt te maken.