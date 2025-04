Maastricht UMC sluit poliklinieken vanwege grote ict-storing

Het academisch ziekenhuis in Maastricht kampt sinds donderdagochtend met een grote ict-storing. Door de storing zijn de poliklinieken gesloten en is het ziekenhuis slecht bereikbaar. Het is nog onduidelijk wat de storing veroorzaakt.

Op de site meldt het ziekenhuis dat het sinds donderdagochtend zowel digitaal als telefonisch slecht bereikbaar is. In geval van nood moeten mensen direct 112 bellen. Alle polikliniekafspraken zijn afgezegd in verband met de storing. Het ziekenhuis schrijft dat het nog onbekend is wat de storing precies veroorzaakt. Het crisisteam van het ziekenhuis probeert in kaart te brengen wat er precies aan de hand is.

Een aantal afdelingen blijft wel open. Patiënten die een afspraak hebben bij dialyse, oncologie, of bij de polikliniek voor zwangeren, kunnen wel gewoon komen. Ook de afdeling nucleaire geneeskunde blijft open. Tegenover 1limburg laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten dat acute behandelingen gewoon door kunnen blijven gaan. Ook patiënten die opgenomen zijn of zullen worden, kunnen gewoon behandeld worden.