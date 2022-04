Ict-storing bij ziekenhuis Zwolle leidt tot uitstel operaties - update

Het ziekenhuis Isala in Zwolle heeft te maken met een ict-storing. Dat leidt ertoe dat een deel van de voor vrijdag geplande operaties niet kunnen doorgaan. Ook zijn enkele hulpposten tijdelijk gesloten. Volgens het ziekenhuis zijn er geen patiënten in gevaar gekomen.

Isala omschrijft het probleem als een 'gedeeltelijke ict-storing' op basis waarvan de instelling een aantal maatregelen heeft genomen. Zo zijn de spoedeisende hulp en eerste hartlonghulp gesloten en rijden de ambulances naar andere ziekenhuizen in de regio. Volgens Isala zijn veel patiënten opgevangen op de spoedafdeling van Isala in Meppel, dat geen problemen heeft met het ict-netwerk.

Vrijdagochtend zijn de operaties nog afgemaakt. De storing werd volgens De Stentor rond 10.50 uur opgemerkt. Daarna is besloten het operatieprogramma 'on hold' te zetten, maar spoedoperaties zijn wel doorgegaan. Ook geplande afspraken op poliklinieken zijn niet onderbroken.

Isala zegt dat het druk bezig is om het ict-netwerk weer te herstellen en dat daarbij de prioriteit ligt bij de operatiekamers. Dat betekent dat per operatiekamer het netwerk wordt hersteld. Isala zegt dat daarna wordt gecontroleerd of alles goed werkt. Hoe lang de storing nog duurt, is nog niet bekend. Het bedrijf geeft nog geen details over de mogelijke oorzaak van de ict-problemen.

Update, 15:22 uur: Isala zegt dat de ict-netwerkstoring langer duurt dan verwacht. Dat betekent door voor het ziekenhuis in Zwolle een aantal voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de avond. Zo wordt aan medewerkers gevraagd of ze extra willen werken of langer willen doorwerken. Naast het uitwijken naar het Isala-ziekenhuis in Meppel, wat al gebeurt, wordt ook bekeken of verplaatsing naar een ander ziekenhuis nodig is. Nog altijd zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor spoedgevallen. De operatiekamers starten volgens Isala weer langzaam op.