Maker van Race Control-app voor bekijken F1-streams werkt aan fix voor drm-issue

Ontwikkelaar en tweaker Rob van der Pol werkt aan een oplossing voor issues waar gebruikers van zijn Race Control-app tegenaan lopen. Deze app, waarmee je tegelijk naar meerdere F1-streams kan kijken, kampt met problemen door een verbeterde beveiliging van het F1 TV-platform.

De maker van Race Control laat weten dat er momenteel issues zijn met tools van derden bij F1 TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Meerdere gebruikers maken op de GitHub-pagina melding van problemen met het gebruik van de app, specifiek met inloggen, waarvoor de officiële logingegevens van een F1 TV-abonnement gebruikt moeten worden. Volgens Van der Pol worden de problemen veroorzaak door een 'verbeterde beveiliging die is doorgevoerd op het F1 TV-platform'. Het gaat grofweg om twee zaken die het gebruik van de Race Control-app nu een stuk lastiger maken: een anti-botbeveiliging en de toepassing van Widevine-drm op het F1 TV-platform.

Hij legt uit dat door de anti-botbeveiliging bij het inloggen een specifieke cookie moet worden meegestuurd. Het issue is dat die enkel door de officiële F1 TV-website en -apps kan worden gegenereerd. "Voorheen kon ik voor Race Control de useragent 'RaceControl' gebruiken om deze beveiliging te omzeilen, maar deze workaround werkt helaas niet meer. Het lijkt er dus op dat het 'gedoogbeleid' voor third-party apps ten einde is gekomen. Een oplossing voor dit probleem heb ik bijna gereed: bij het inloggen wordt nu onder water een Microsoft Edge-webbrowsercontrol aangestuurd die de F1 TV-loginpagina opent en met de opgegeven inloggegevens inlogt. Vervolgens wordt het subscription-token uit een cookie uitgelezen, die gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot de F1 TV-streams", aldus Van der Pol.

De Race Control-ontwikkelaar stelt dat het tweede probleem, de toepassing van Widevine-drm, lastiger is op te lossen. Dankzij deze drm, die tegenwoordig van toepassing is op F1 TV-streams, kunnen mediaspelers zoals VLC en MPV, maar ook de interne speler van Race Control de F1 TV-streams niet meer afspelen. "De oplossing die ik voor ogen heb om de streams weer af te spelen, is om in de interne speler van Race Control gebruik te maken van de webbrowsercontrol van Edge in combinatie met een JavaScript-library, zoals VideoJS. Browsers hebben wel ondersteuning voor drm dus dit zou moeten werken; de F1TV website doet in principe hetzelfde." Van der Pol weet nog niet wanneer de fix gereed is, mede omdat het volgens hem geen snelle fix is en er eerst 'flink aan de code zal moeten worden gesleuteld'.

Race Control was voorheen te gebruiken als Windows-desktopclient voor F1 TV. Er was ook een pagina voor de app aanwezig in de Microsoft Store, maar dat veranderde in juli 2021. Toen werd Race Control daar verwijderd. Van der Pol kreeg toen naar eigen zeggen een 'dreigbrief' van een externe belangenbehartiger van Formula One Management. Daarin stond dat de app onbevoegd gebruikmaakte van de diensten en het merkrecht van F1 TV. Op basis daarvan besloot Microsoft de app te verwijderen uit hun digitale winkel. Dat betekende dat gebruikers de installer weer handmatig moesten downloaden van GitHub.

De Race Control-maker zegt op GitHub en Reddit te lezen dat veel mensen balen van deze situatie en dat ze hun abonnement gaan opzeggen. Er wordt ook melding gemaakt van issues met een andere app, F1TV Viewer. Van der Pol hoopt dat de onvrede ertoe leidt dat FOM zich achter de oren gaat krabben: "Hopelijk heeft dit enig effect op het beleid van FOM en gaan ze inzien dat third-party tools juist een aanvulling zijn voor het F1 TV-platform en geen gevaar. Wij proberen niets illegaals te doen, maar slechts een betere kijkervaring te bieden dan wat F1 TV biedt. De kans dat er iets gaat veranderen, is uiteraard klein, maar je weet maar nooit."

Tweakers publiceerde een jaar geleden een uitgebreid interview met Van der Pol over zijn app Race Control. Daarin vertelt hij onder meer hoe hij met zijn app gebruikmaakt van de api van F1 TV en wat er allemaal nog meer kwam kijken bij het maken en doorontwikkelen van Race Control.