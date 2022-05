Wat moet je als je geen Ziggo hebt of het niet je voorkeur heeft om via een reguliere televisie-uitzending naar de formule 1-races te kijken, maar toch live de prestaties van Max Verstappen in volle glorie wilt zien? Sinds een paar jaar is er een mogelijkheid in de vorm van de officiële, betaalde streamingdienst van de formule 1: F1 TV Pro. Voorheen werden de streams van de races aangeboden met lage framerates van maximaal 25 beelden per seconde, maar sinds dit jaar zijn de races via de streamingdienst met de reguliere 50fps te bekijken.

Deze streamingdienst is echter nog geen volledig uitontwikkeld product dat op alle platforms al vlekkeloos werkt en een scala aan opties aan zijn gebruikers voorschotelt. Dat heeft geleid tot diverse onofficiële apps van derden die in feite de officiële app nabootsen en vaak zelfs een betere ervaring bieden, waarbij overigens wel gewoon een F1 TV-abonnement noodzakelijk is.