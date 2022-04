Nieuwe update Metroid Dread voegt Boss Rush-modi en twee moeilijkheidsgraden toe

Nintendo heeft donderdag een gratis update uitgerold voor het Switch-spel Metroid Dread, die onder meer drie verschillende Boss Rush-modi bevat. Daarnaast zijn er twee nieuwe moeilijkheidsgraden toegevoegd: de makkelijke Rookie-modus en de bovengemiddeld moeilijke Dread-modus.

In de releasenotes van versie 2.1.0 geeft Nintendo meer uitleg over de Boss Rush-modi. Er is de gewone Boss Rush, Survival Rush en Dread Rush. Er is ook meer informatie te vinden over de twee nieuwe moeilijkheidsgraden: Rookie Mode en Dread Mode. Er waren al twee moeilijkheidsgraden beschikbaar, namelijk Normal Mode en Hard Mode.

Rookie Mode is het meest geschikt voor nieuwe spelers. Vijanden veroorzaken in die modus minder schade dan in Normal Mode en er zijn meer items beschikbaar. Aan de andere kant van het spectrum is Dread Mode. Wanneer de speler in deze modus wordt geraakt door een aanval of gewond raakt door een val, dan is het spel gelijk voorbij.

De eerste Boss Rush-modus is beschikbaar nadat de speler Metroid Dread heeft uitgespeeld. Hierin moet de speler twaalf bosses verslaan binnen een zo kort mogelijke tijd. Alle schade die hij oploopt, wordt meegenomen naar het volgende gevecht. Wapenvoorraden worden tussen gevechten volledig aangevuld. Als de speler wordt verslagen, kan hij 'Opnieuw proberen' kiezen om verder te spelen vanaf het begin van het gevecht dat hij zojuist heeft verloren. Daar staat echter een tijdstraf op. Er worden dan 15 seconden bij de totale tijd opgeteld. Er is ook de mogelijkheid om te 'oefenen' op individuele bosses.

Dread Rush is vrijwel hetzelfde als Boss Rush, maar hierbij is de speler na een klap van de boss dood. Dread Rush komt beschikbaar zodra de speler Metroid Dread heeft uitgespeeld op de Dread-moeilijkheidsgraad.

De laatste Boss Rush-modus is Survival Rush, die te spelen is nadat Boss Rush of Dread Rush een keer is uitgespeeld. Hierin moet de speler binnen vijf minuten zoveel mogelijk bosses verslaan.