The Park opent VR-hallen in Kinepolis-bioscopen Utrecht en Breda op 5 juni

De Belgische uitbater van VR-hallen The Park is een samenwerking aangegaan met bioscoopketen Kinepolis. Op 5 juni openen er nieuwe The Park-hallen in Kinepolis-bioscopen in Utrecht en Breda. Er is keuze uit drie VR-ervaringen van 30 minuten.

In Kinepolis Jaarbeurs Utrecht openen twee VR-booths van 200m² en in Kinepolis Breda gaat het om één speelveld van 'meer dan' 100m². Op beide locaties zijn free roam VR-ervaringen te boeken. Spelers krijgen een VR-bril op en een rugzak met een pc, zodat ze vrij rond kunnen bewegen.

The Park biedt op de locaties momenteel drie VR-ervaringen aan: The Hallow, De Mol en K3 in VR. Eerstgenoemde is een soort zombieshooter en in De Mol doen spelers mee aan een virtuele versie van de in Nederland en België bekende tv-serie. K3 in VR is gelinkt aan de K3-film 'Dans van de Farao', die gelijktijdig in de bioscoop draait. Hierin moeten deelnemers meidenband K3 zien te bevrijden uit een piramide. De VR-ervaringen duren een half uur, zijn geschikt voor twee tot zes spelers en prijzen beginnen bij 25 euro per persoon.

The Park opende vorig jaar al twee VR-hallen in Nederland, in Breda en Eindhoven. Met de nieuwe locaties in de bioscopen zijn dat er nu vier. Als het concept aanslaat, wil de organisatie verder uitbreiden naar andere Kinepolis-bioscopen. Er zijn in totaal vijftien Kinepolis-bioscopen in Nederland.

De samenwerking tussen The Park en Kinepolis geldt ook voor België. Daar gaan er nieuwe locaties open in de bioscopen te Brugge en Antwerpen. Die VR-hallen openen vanaf 9 juni. De openingen in België en Nederland zijn op de genoemde data mogelijk vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen. In totaal heeft The Park nu elf VR-locaties.

Promotiefilmpje van The Park met beelden van de verschillende VR-ervaringen