Vr-escaperoom met Assassin's Creed-spellen komt naar Utrecht en Amsterdam

The VR Room brengt een vr-escaperoom met een speciaal voor vr ontworpen Assassin's Creed Origins-level naar zijn locaties in Amsterdam en Utrecht. Vanaf 13 mei komt hier ook een level uit Assassin's Creed Odyssey bij. Eerder was het vr-escaperoomspel al in Breda te spelen.

In Escape the Lost Pyramid moeten twee of vier spelers zich binnen zestig minuten zien te redden uit een piramide in het oude Egypte. Daarvoor moeten ze samenwerken en puzzels oplossen. Het vr-spel is ontwikkeld door Ubisoft, de makers van de Assassin's Creed-spellen. Het escaperoomspel is nu speelbaar in de Amsterdamse en Utrechtse locaties van The VR Room. Eerder was het spel ook speelbaar in Breda, bij VR World.

Vanaf 13 mei is ook Beyond Medusa's Gate speelbaar bij The VR Room. Ook hierbij krijgen twee tot vier spelers de tijd om samen uit een locatie te ontsnappen. Bij dit spel gaat het om een grot in het Griekenland van Assassin's Creed Odyssey. Dit spel is volgens The VR Room wel wat moeilijker dan Escape the Lost Pyramid, nieuwe spelers wordt dan ook geadviseerd om eerst het Egyptische spel te spelen.

Alleen in de Utrechtse vestiging, ook de hoofdlocatie van The VR Room, kunnen vier spelers de vr-spellen spelen. Hier kost het vanaf dertig euro per persoon om een van de twee spellen te spelen. In de Amsterdamse vestiging kunnen alleen twee spelers de games spelen, dan kost het veertig euro per persoon.

In de Utrechtse locatie kunnen spelers sinds vorig jaar ook vr-lasergamen. Daarbij nemen twee teams van drie spelers het tegen elkaar op. Iedere gebruiker speelt in een ruimte van een paar vierkante meter. In de virtuele wereld staan ze op uitkijktorens en kunnen ze vanaf daar naar de tegenstanders schieten. Dit kost vanaf negentien euro per persoon.