Tutanota introduceert 'securedrop'-dienst voor kleine nieuwssites

Tutanota introduceert Secure Connect, een gratis dienst die klokkenluiders de mogelijkheid geeft om anoniem tips over misstanden naar nieuwssites te sturen. Tutanota promoot de dienst als een 'securedrop voor elke blog'.

Secure Connect is een opensourcecommunicatietool die end-to-endencryptie biedt en als standaardcontactformulier aan sites is toe te voegen. Klokkenluiders kunnen er berichten en bestanden veilig en anoniem mee overbrengen aan nieuwssites. Klokkenluiders krijgen na het indienen van tips een willekeurig gegenereerd anoniem e-mailadres met wachtwoord om met de nieuwssite in contact te blijven.

Websites die Secure Connect als communicatiekanaal willen gebruiken, moeten via Tor te benaderen zijn. Voor journalisten is de dienst gratis en Tutanota noemt ook blogs en mensenrechtenactivisten, zodat die waarschijnlijk ook in aanmerking komen voor gratis gebruik. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een preview.

De dienst is enigszins vergelijkbaar met GlobalLeaks. Op dat platform is PubLeaks gebaseerd. Dat is een site waarmee klokkenluiders informatie over misstanden veilig naar Nederlandse media kunnen sturen. Onder andere Tweakers is hierbij aangesloten.

Tutanota is een Duitse aanbieder van versleutelde webmail. Het bedrijf verdient geld met donaties en betaalde abonnementen.