Seagate: gebruik van twee actuators in hdd's verlaagt productietijd

Volgens Seagate verkort het gebruik van twee actuatoren met lees- en schrijfkoppen voor harde schijven de testprocedure van hdd's, waardoor ze sneller te produceren zijn. Seagate noemt de technologie MACH.2 en verwacht in 2023 30TB-hdd's uit te brengen.

Seagate verwacht dat de kortere testtijden voor de MACH.2-schijven voordelen voor de productiekosten met zich meenemen, vertelde marketingtopman Jeff Fochtman tijdens een presentatie van het bedrijf. The Register schrijft over zijn uitspraken. MACH.2 is de naam van Seagates technologie om twee actuatoren die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen te integreren in harde schijven. Dit leidt tot flinke snelheidswinst, onder andere bij willekeurige i/o-werklasten, waardoor ook het testen van de schijf dus sneller kan verlopen.

Volgens Fochtman moet het gebruik van twee actuatoren de standaard worden bij hdd's van 30TB en meer, gericht op datacenters. Vanaf dat moment van grootschalige productie zouden de voordelen voor korter testen gaan spelen. Tegen 2023 moeten die MACH.2-hdd's van 30TB of meer beschikbaar zijn, verwacht Seagate, gevolgd door 40- en 60TB-opvolgers in respectievelijk 2024 en 2026.

Seagate werkt al jaren aan de technologie en levert MACH.2-hdd's sinds 2019 mondjesmaat aan een kleine groep enterprisegebruikers voor testdoeleinden. Vanaf dit jaar beschouwt het bedrijf MACH.2-schijven als productierijp en enterpriseklanten kunnen deze afnemen.

Volgens het bedrijf bereikt een Seagate Exos 2X14-hdd met MACH.2, dat is een 7200rpm-hdd van 14TB, een doorvoersnelheid van 524MB/s en 304 IOPS bij willekeurig lezen en 384 IOPS bij willekeurig schrijven. De prestaties bij willekeurig lezen en schrijven in combinatie met hoge opslagcapaciteit zijn met name interessant voor datacenters.