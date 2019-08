Kinepolis opent ScreenX-filmzalen met 270-gradenbeeld in Nederland en België

Bioscoopketen Kinepolis opent komende periode zes zalen met een panoramisch 270-gradenbeeld in Europa. In Nederland krijgt Utrecht binnenkort de primeur, in december volgt Antwerpen in België.

Kinepolis meldt de komst van de ScreenX-zalen bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De zaal bij Kinepolis Jaarbeurs Utrecht opent binnen enkele weken zijn deuren, samen met die in Madrid. Later dit jaar krijgt de Kinepolis in Antwerpen een ScreenX-zaal, evenals twee vestigingen in Frankrijk.

Volgens het bedrijf past de opening in de strategie voor 'verdere diversificatie van het aanbod'. Kinepolis heeft ook Laser Ultra- en 4DX-zalen. Voor de ScreenX-introductie heeft het concern een contract gesloten met het Koreaanse CJ 4Dplex.

Bij ScreenX wordt het filmbeeld niet alleen op het doek aan de voorkant maar ook op zijwanden geprojecteerd. Zo ontstaat een panoramisch beeld van 270 graden dat de kijker een gevoel van immersie moet geven. Films moeten voor ScreenX aangepast worden. Dat kan bij de opname en post-productie maar ook via conversie achteraf.

Onder andere Spiderman: Far from Home, Pokemon: Detective Pikachu en Alita: Battle Angel zijn internationaal in ScreenX vertoond. De wanden zijn niet alleen te gebruiken om filmbeeld uit te breiden maar ook om additionele beelden op te tonen, bijvoorbeeld als onderdeel van reclame.