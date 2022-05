'VR-headset voor PlayStation 5 krijgt oledscherm met hdr-ondersteuning'

Sony heeft volgens bronnen dinsdag een besloten conferentie gehouden om ontwikkelaars op de hoogte te brengen met zijn volgende PSVR-headset voor de PlayStation 5. Daarin werden verschillende details over het apparaat gedeeld.

De headset zou onder andere beschikken over een oledscherm met resolutie van 4000x2040 pixels, ofwel 2000x2040 pixels per oog. De headset zou verder hdr-ondersteuning bieden. De gebruikte lenzen krijgen volgens PSVR Without Parole een gezichtsveld van 110 graden, waar de huidige PSVR-headset een gezichtsveld van 100 graden biedt.

YouTube-gebruiker PSVR Without Parole berichtte als eerste over de conferentie, waarin Sony onder andere nieuwe specificaties over de komende headset vrijgaf. De website UploadVR heeft naar eigen zeggen geverifieerd dat de conferentie inderdaad heeft plaatsgevonden.

De headset zou ook oogtracking en foveated rendering ondersteunen. Dat laatste is een rendertechniek waarbij oogtracking wordt gebruikt om te bepalen waar gebruikers naar kijken, om op basis daarvan de beeldkwaliteit in het perifere zicht van gebruikers te verminderen. Dit moet tot betere prestaties leiden, aangezien de rekenlast hierdoor wordt verminderd. Sony spreekt ook over ondersteuning voor flexible scaling resolution om de prestaties verder op te hogen.

Sony zou verder bevestigd hebben dat de controllers van zijn komende VR-headset voor de PS5 beschikken over aanrakingssensoren voor de duim, wijsvinger en middelvinger van gebruikers. Daarmee kan de controller onder andere nagaan of gebruikers de controller vasthouden.

Qua games wil Sony zich volgens PSVR Without Parole richten op 'hybride ervaringen'. Sony wil dat komende PS5-games bijvoorbeeld ondersteuning voor VR krijgen. Dat is vergelijkbaar met de optionele PSVR-ondersteuning voor games als Hitman 3, Resident Evil 7 en No Man's Sky. Gebruikers zouden er ook voor kunnen kiezen of ze een VR-versie of de reguliere versie van een spel willen downloaden. Sony zou tijdens de conferentie nog niet bevestigd hebben of de komende headset backwards compatible is met huidige PSVR-games, maar het bedrijf zou in ieder geval werken aan remasters van bepaalde games.

Sony kondigde eerder al aan dat het werkt aan een nieuwe PSVR-headset, hoewel het daarbij nog geen releasedatum noemde. De headset zal gebruikmaken van een enkele kabel. Sony zou tijdens de conferentie benadrukt hebben dat de VR-headset niet in 2021 op de markt verschijnt. Eerdere geruchten stelden dat de komende PSVR met oledschermen eind 2022 uitkomt.