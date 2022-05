Hello Games brengt remasters van Joe Danger-games uit voor iOS

Hello Games brengt Joe Danger en Joe Danger Infinity opnieuw uit voor iOS. De No Man's Sky-ontwikkelaar voorziet de titel onder andere van betere visuals en ondersteuning voor ProMotion-schermen met hogere framerates en controllers.

Hello Games heeft Joe Danger en Joe Danger Infinity gepubliceerd in de App Store. Het bedrijf schrijft daarbij dat de remasters ondersteuning bieden voor iOS 15 en 64bit. Ook krijgen de games betere prestaties en een verbeterde grafische kwaliteit, ProMotion-ondersteuning en verbeterde ondersteuning voor controllers, schrijft Hello Games.

Joe Danger en Joe Danger Infinity verschenen respectievelijk in 2010 en 2012. Het waren de eerste games van Hello Games, de studio die uiteindelijk No Man's Sky zou uitbrengen. Mede door de introductie van No Man's Sky, waren de twee games al jarenlang niet geüpdatet. Vanaf iOS 11 uit 2017 werden 32bit-apps niet langer ondersteund en daarom werkten beide games niet meer op nieuwere iOS-apparaten. De studio ontving daarover een e-mail van de vader van een zoontje met een autismespectrumstoornis die gek is op Joe Danger. Hello Games-ceo Sean Murray schrijft daarop dat Joe Danger 'weer tot leven wekken' een hobbyproject van de studio was.

De spellen zijn vanaf donderdag opnieuw beschikbaar op iOS en kosten 2 euro los of 3 euro in een bundel. Mensen die een van de of beide Joe Danger-games al bezitten op iOS, krijgen de nieuwe features via een gratis update.