Hello Games teaset komende gratis Frontiers-uitbreiding voor No Man's Sky

No Man's Sky is deze week vijf jaar oud en ontwikkelaar Hello Games viert dit met een teaser voor zijn komende Frontiers-update. Het betreft de zeventiende gratis uitbreiding van het spel. Er zijn verder nog weinig details bekend over de komende Frontiers-update.

Hello Games kondigt komende Frontiers-update aan in een PlayStation-blogpost, waarin het ook terugblikt op de afgelopen vijf jaar. In de bijbehorende trailer staat dat de uitbreiding gratis beschikbaar komt voor alle spelers van No Man's Sky, net als alle voorgaande grote updates die het spel na release ontving. De update zou 'binnenkort' verschijnen. Er zijn verder nog weinig details over de update bekend.

"In sommige opzichten is Frontiers gewoon een nieuwe update, maar in andere opzichten is het een ontbrekend stukje van de sciencefictionfantasie dat we altijd al wilden toevoegen en zeer passend is voor onze vijfde verjaardag", aldus Murray. Hij geeft daarbij aan binnenkort meer details te delen. "Er is nog veel dat we willen proberen. De volgende stap in die reis is niet ver meer. Binnenkort hebben we meer te delen over Frontiers."

No Man's Sky kwam op 9 augustus 2016 uit voor de PS4 en enkele dagen later voor pc. De game werd bij release niet goed ontvangen, vanwege ontbrekende features en prestatieproblemen. De game heeft sindsdien verschillende gratis uitbreidingen gekregen, waarin de game aanzienlijk is verbeterd en ontwikkelaar Hello Games veel nieuwe features heeft toegevoegd.

Tien weken na de release kwam de studio bijvoorbeeld met een Foundations-update die spelers een eigen basis liet bouwen. In 2018 kreeg het spel multiplayer. Inmiddels heeft de game onder andere voertuigen, VR-ondersteuning en een onlinemodus, expedities, bestuurbare mechs en meer uitgebreide onderwaterwerelden. De game is inmiddels ook beschikbaar op Xbox-consoles en het bedrijf bracht vorig jaar een verbeterde versie voor de PS5 en Xbox Series X|S uit.