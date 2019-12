Hello Games voegt tool om muziek te maken toe aan No Man's Sky

Hello Games heeft update 2.24 uitgebracht voor No Man's Sky, waarmee het bedrijf de Bytebeat Device aan het spel toevoegt. Dit is een muziekapparaat dat procedureel gegenereerde muziek maakt die spelers naar eigen inzicht kunnen aanpassen.

Volgens Hello Games was het kunnen toevoegen van geluiden en muziek aan een basis een veelgehoorde wens van spelers van No Man's Sky. Om aan die wens tegemoet te komen, hebben ontwikkelaars van het bedrijf een vrij volledige daw, of digital audio workstation, om muziek te maken ontwikkeld: de ByteBeat Device.

Zodra spelers de ByteBeat op hun basis zetten, begint deze muziek te produceren via willekeurig gekozen presets. Spelers kunnen deze handmatig aanpassen om hun eigen muziek te maken. Het virtuele apparaat bestaat uit een sequencer, drummachine, arpeggiator en editors voor de golfvorm en envelope.

Gebruikers kunnen verschillende ByeBeat-apparaten met elkaar synchroniseren voor complexere composities en er is zelf de mogelijkheid om met een ByteBeat Switch andere constructies, zoals verlichting, aan te sturen. Ook kunnen gebruikers de muziek, net als de andere onderdelen van bases, met andere spelers delen.