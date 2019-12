TNO en imec ontwikkelen tag die communiceert via touchscreens

Wetenschappers van imec en TNO hebben flexibele tags ontwikkeld die communiceren via capacitieve touchscreens. Volgens de makers hebben de C-touch-tags voordelen ten opzichte van nfc- en rfid-varianten.

De C-touch-tags zijn dun en flexibel, en zouden goedkoop te integreren zijn in onder andere papier en plastic. Ten opzichte van rfid is geen externe antenne vereist. De antenne is onderdeel van de chips zelf, waardoor de tags een stuk kleiner kunnen zijn. Het voordeel is volgens de maker verder dat de tags communiceren via bestaande touchscreens, zonder dat hiervoor aanvullende hardware is vereist, zoals readers bij nfc.

Imec en TNO voorzien dat de tags gebruikt kunnen worden voor onder andere bordspellen. Voor deze toepassing werken de instituten samen met spellenmaker Cartamundi. Daarnaast is de verwachting dat C-touch gebruikt kan worden om betaalkaarten te beveiligen. De onderzoekers richten zich bij de verdere ontwikkeling op verbetering van de prestaties en het mogelijk maken van over-en-weercommunicatie met touchscreens.

De capacitieve tags van 12bit ondersteunen datatransport met 36bit per seconde bij een spanning van 0,6V. De antenne bestaat uit 439 transistors en neemt een oppervlakte van 0,8cm² in beslag. De antenne dissipeert 31nW energie bij een spanning van 600mV. De onderzoekers hebben de details van hun werk aan de tags gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Electronics onder de titel Touchscreen tags based on thin-film electronics for the Internet of Everything.