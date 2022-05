Imec maakt langdurige observaties hersenneuronen mogelijk met nieuwe sonde

Het Belgische onderzoeksinstituut Imec legt de laatste hand aan een nieuwe generatie hersensondes. Met de Neuropixels 2.0-sondes kunnen onderzoekers nog beter de activiteit van individuele zenuwcellen bij dieren registreren en dat voor een langere periode van tijd.

De nieuwe sondes zijn volgens de onderzoekers een derde kleiner dan de eerste generatie Neuropixels die in 2017 door het onderzoeksbureau zijn ontwikkeld. Ze bevatten vier opnamekanalen in plaats van het enkele opnamekanaal uit de vorige generatie.

Er is ook gesleuteld aan de dataverwerking van het platform. “Onze onderzoekers hebben een nieuwe manier ontwikkeld om data te verwerken. Dat, in combinatie met een aangepaste layout in de sonde, zorgt ervoor dat Neuropixels 2.0 nog beter geschikt is voor de toepassingen die we voor ogen zien”, aldus mede-onderzoeker Tim Harris. "Met de nieuwe sonde kan een groter hersengebied gemeten worden, wat niet enkel de opnames ten goede komt, maar ook geschikt is om de activiteit in dunnere lagen van de hersenen te meten", aldus de auteurs van het persbericht.

De onderzoekers willen met Neuropixels 2.0 bovendien onderzoeken hoe het leren en memorisatie tot stand komt in de hersenen van kleine zoogdieren. Hiervoor moet men de elektrische activiteit van individuele neuronen langdurig kunnen observeren. “Neuronen observeren is een lastige klus. Elk brein beweegt immers als het onderzochte dier in kwestie een beweging uitvoert.” Met deze nieuwe sondes kunnen de onderzoekers de activiteit in meer dan 6000 verschillende punten in de hersenen registeren. “Dankzij ons verbeterde ontwerp kan een bewegende neuron die uit het sensorische blikveld van één punt verdwijnt, opgepikt worden door een ander nabijgelegen sensorpunt”, aldus Harris.

De eerste generatie Neuropixels wordt volgens IMEC wereldwijd door meer dan 400 laboratoria gebruikt om de elektrische spanning in hersenneuronen bij dieren te onderzoeken. Het onderzoeksbureau hoopt dat de nieuwe sondes in 2022 ingezet kunnen worden.

Update, 20u15: Artikel aangevuld met uitspraak over potentiële toepassingen. Met dank aan Elefant en Cergorach.