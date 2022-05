Onderzoeksinstituut imec gaat met Apple kijken naar duurzamere chipproductie

Het imec-onderzoeksinstituut is een nieuw programma begonnen dat de duurzaamheid van chipontwikkeling wil verbeteren. Apple is de eerste grote partij die zich bij Sustainable Technologies and Systems heeft aangesloten.

Het Sustainable Technologies and Systems- of SSTS-programma is opgezet door het Interuniversity Microelectronics Centre of imec, een Belgisch onderzoeksinstituut. Het doel van SSTS is om de milieu-impact van chipproducties te verkleinen. Daarvoor gebruiken de onderzoekers verschillende computermodellen, die bijvoorbeeld de uitstoot van chipproductie analyseren. De onderzoekers zeggen dat chips zelf in de laatste jaren steeds kleiner en zuiniger zijn geworden, maar dat de chipindustrie alleen maar is gegroeid en meer is gaan uitstoten doordat chips voor meer apparaten nodig zijn.

De onderzoekers gaan niet alleen kijken naar de daadwerkelijke productie van de chips, maar naar alle aspecten in de toeleveringsketen. Hoe het instituut dat precies wil doen en waar het zich precies op wil richten, zegt het nog niet.

Bedrijven kunnen zich bij het programma aansluiten om mee te helpen met het onderzoek. Apple is het eerste bedrijf dat dat heeft gedaan. De onderzoekers hopen dat daardoor 'een sneeuwbaleffect ontstaat' waarbij ook andere chipfabrikanten nauwer gaan kijken naar hun eigen aanvoerlijnen.