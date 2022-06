No Man's Sky Companions-update laat spelers huisdieren temmen

Hello Games brengt een Companions-update uit voor No Man's Sky. Deze gratis update laat spelers in-game dieren temmen, trainen en als huisdier houden. De update komt beschikbaar voor alle platforms waarop de game beschikbaar is.

Met de Companions-update kunnen spelers maximaal zes huisdieren nemen, schrijft ontwikkelaar Hello Games. Spelers kunnen inheemse dieren op planeten temmen door ze te voeren, met ze te spelen en ze aandacht te geven. Deze compagnons kunnen ook aangekleed worden met accessoires.

Gebruikers kunnen samen met hun huisdieren planeten verkennen, waarbij het dier onder andere kan helpen met het zoeken naar grondstoffen, het markeren van gevaar en het jagen op vijandelijke wezens. De update laat gebruikers verder op dieren rijden en ze melken nadat deze gevoerd zijn. De dieren hebben verder een 'neurale link' met het exosuit van de speler, waardoor gamers onder andere de gemoedstoestand van hun huisdieren kunnen bekijken.

Als spelers goed voor de dieren zorgen, kunnen ze ook eieren leggen. De speler kan deze verzamelen en in zijn of haar exosuit uitbroeden. Dieren uit eieren zullen volgens de ontwikkelaar lijken op hun ouders, maar zullen er 'nooit exact hetzelfde uitzien'. Gamers kunnen de genetische code van eieren daarnaast aanpassen in de egg sequencer, die in de Space Anomaly wordt geplaatst. Dit moet zorgen voor meer zeldzame en unieke diersoorten.

De update voegt verder verschillende andere optimalisaties toe. Zo moeten de laadtijden van de PS4-versie verminderd zijn. Ook zijn er verschillende bugs verholpen en zijn er enkele verbeteringen voor de user interface doorgevoerd; spelers kunnen nu gemakkelijker dialoogopties selecteren met een controller of toetsenbord en muis.