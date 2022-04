The Last Campfire van makers No Man's Sky komt donderdag uit voor consoles en pc

Hello Games brengt The Last Campfire op donderdag uit. De Windows-versie van de game verschijnt in de Epic Games Store en het avonturenspel komt naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Ook verschijnt het spel via Apple Arcade.

Ontwikkelaar Hello Games heeft een nieuwe video met gameplay online gezet en op de PlayStation-blog geven de makers meer details over The Last Campfire. Het avonturenspel gaat over verlies, hoop en empathie. Spelers nemen de rol aan van Ember, 'een verloren ziel in een charmante maar duistere wereld'.

Volgens de makers is The Last Campfire een spel dat gaat over het verkennen van de omgeving en het oplossen van puzzels. Het personage leert tijdens het spelen nieuwe skills waarmee steeds moeilijkere uitdagingen overwonnen kunnen worden. De spelwereld is 'verrassend groot', aldus de ontwikkelaar. Omdat het spel soms moeilijk kan zijn, is er ook een verkenningmodus, waarin spelers de wereld kunnen ontdekken, zonder dat ze vast komen te zitten bij ingewikkelde puzzels.

Hello Games, de studio die met name bekend is van No Man's Sky, noemt The Last Campfire een project dat door een paar teamleden is gemaakt in de afgelopen jaren. Volgens Eurogamer is de game grotendeels gemaakt door Steven Burgess en Chris Symonds. Zij werkten bij Frontier Developments eerder aan de Wii-game Lost Winds, die in 2008 verscheen.

The Last Campfire verschijnt donderdag, maar is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. De Windows-versie komt voorlopig exclusief naar de Epic Games Store, ondanks dat het spel al een pagina had op Steam. De versie voor de Nintendo Switch kost 15 euro, prijzen voor andere platforms worden nog niet vermeldt.